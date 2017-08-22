КНДР грозит США и Южной Корее "безжалостным возмездием"
22 августа 2017, 08:08
Причиной стали совместные командно-штабные учения.
Штаб Корейской народной армии пригрозил США и Южной Корее неизбежным "безжалостным возмездием". Они будут наказаны за совместные учения Ulchi-Freedom Guardian, которые Пхеньян воспринимает как враждебные действия, усугубляющие конфликт в регионе, передает ТАСС.
"Им не избежать безжалостного возмездия и наказания", - цитирует агентство Kyodo заявление, сделанное по случаю начала совместных командно-штабных учений Южной Кореи и США Ulchi - Freedom Guardian.
Совместные командно-штабные учения Южной Кореи и США начались в понедельник. По словам президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, они носят оборонительный характер и не направлены на эскалацию напряженности на Корейском полуострове. Точное число военнослужащих, принимающих участие в учениях, неизвестно. Министерство национальной обороны Южной Кореи сообщило, что с его стороны привлечено примерно столько же военных, сколько и в прошлом году, - около 50 тыс. человек. От США в учениях принимают участие 17,5 тыс. военнослужащих, что примерно на 7,5 тыс. меньше, чем годом ранее.
В КНДР считают Ulchi - Freedom Guardian враждебными действиями, которые усиливают напряженность на Корейском полуострове. В воскресенье центральная северокорейская газета Nodong Sinmun написала, что эти учения "подливают масла в огонь" и обостряют обстановку.
Фото: rosred.ru
На фото: совместные учения
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