КНДР грозит США и Южной Корее "безжалостным возмездием"

Штаб Корейской народной армии пригрозил США и Южной Корее неизбежным "безжалостным возмездием". Они будут наказаны за совместные учения Ulchi-Freedom Guardian, которые Пхеньян воспринимает как враждебные действия, усугубляющие конфликт в регионе,

"Им не избежать безжалостного возмездия и наказания", - цитирует агентство Kyodo заявление, сделанное по случаю начала совместных командно-штабных учений Южной Кореи и США Ulchi - Freedom Guardian.





Совместные командно-штабные учения Южной Кореи и США начались в понедельник. По словам президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, они носят оборонительный характер и не направлены на эскалацию напряженности на Корейском полуострове. Точное число военнослужащих, принимающих участие в учениях, неизвестно. Министерство национальной обороны Южной Кореи сообщило, что с его стороны привлечено примерно столько же военных, сколько и в прошлом году, - около 50 тыс. человек. От США в учениях принимают участие 17,5 тыс. военнослужащих, что примерно на 7,5 тыс. меньше, чем годом ранее.





В КНДР считают Ulchi - Freedom Guardian враждебными действиями, которые усиливают напряженность на Корейском полуострове. В воскресенье центральная северокорейская газета Nodong Sinmun написала, что эти учения "подливают масла в огонь" и обостряют обстановку.



