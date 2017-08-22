Бой Головкин — Альварес сравнили с самой «горячей» девушкой в школе

Сайт Totalfratmove.com довольно любопытным образом разъяснил болельщикам суть боев Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49-1-1, 34 КО) и Флойда Мэйвезера-младшего (49-0, 26 КО) и Конора Макгрегора , сообщает , сообщает Sports.kz





«Позвольте мне рассказать об этом понятным языком: бой GGG — „Канело“ был самой горячей девушкой в школе, каждый хотел пригласить ее к себе домой. Кроме того, она была умной, смешной и крутой. Но потом в школу перевелась другая, еще более горячая девушка — Мэйвезер — Макгрегор. И сейчас уже каждый хочет пригласить к себе домой именно ее. Но в реальности она легкомысленная и глупая. Теперь, когда все смотрят на Мэй — Мак, девушка „Канело“ — GGG смотрит в зеркало и думает, что она потолстела или стала некрасивой. Это печально! Не позволяйте бою Мэйвезер — Макгрегор затмить настоящий и бесконечно увлекательный бой „Канело“ — Головкин!» — пишет сайт.





Бой Мэйвезер — Макгрегор состоится 26 августа на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Букмекерская контора 1XBET предлагает на него следующие коэффициенты: победа Мэйвезера — 1.3, победа Макгрегора — 3.92, ничья — 34.





Спустя три недели, 16 сентября, там же пройдет поединок Головкин — Альварес. На его исход букмекеры предлагают такие котировки: победа Головкина — 1.66, победа Альвареса — 2.37, ничья — 21.





Фото: sports.kz



