«Великое солнечное затмение»: как американцы наблюдали за уникальным природным явлением
22 августа 2017, 08:39
Американцы впервые за 99 лет наблюдали полное солнечное затмение.
В понедельник, 21 августа, жители 14 штатов США стали свидетелями полного солнечного затмения, которое уже окрестили «Великим солнечным затмением».
Затмение началось на Тихоокеанском побережье, многие СМИ США вели прямые трансляции этого природного феномена. Как в Соединенных Штатах Америки наблюдают за солнечным затмением — в фоторепортаже «Газеты.Ru».
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