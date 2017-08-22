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«Великое солнечное затмение»: как американцы наблюдали за уникальным природным явлением

22 августа 2017, 08:39

Американцы впервые за 99 лет наблюдали полное солнечное затмение.

В понедельник, 21 августа, жители 14 штатов США стали свидетелями полного солнечного затмения, которое уже окрестили «Великим солнечным затмением».

Затмение началось на Тихоокеанском побережье, многие СМИ США вели прямые трансляции этого природного феномена. Как в Соединенных Штатах Америки наблюдают за солнечным затмением — в фоторепортаже «Газеты.Ru».
























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