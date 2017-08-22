Назарбаев об ЭКСПО: бизнес сейчас "кайфует"
22 августа 2017, 09:09
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что благодаря выставке многие люди за рубежом узнали больше о Казахстане/
Назарбаев отметил положительное влияние от проведения выставки ЭКСПО-2017 в Астане на столичный бизнес.
В ходе интервью телеканалу "Хабар" президент заявил, что благодаря выставке многие люди за рубежом узнали больше о Казахстане.
"Эффект этого дела… столько народу приехало. Все гостиницы Астаны заполнены. Бизнес сейчас, по-молодежному говоря, "кайфует" от этого. Много людей, гостиницы все полные, развлекательные заведения все заполнены. Масса народа, которая приехала, подняла бизнес. Поступления в бюджет города поднялись в несколько раз за это время. Но и это же останется на память у людей, что они были в Казахстане", — сказал Назарбаев.
Президент отметил, что журналисты должны знать, какое восхищение выражают столичные гости Астаной, Казахстаном и гостеприимством казахстанцев.
"Все это работает на пользу. Все будут знать, что есть такое государство — Казахстан. Мирное, толерантное, где можно делать бизнес, куда можно вкладывать средства. Это было своевременное, очень выгодное для нас дело", — заключил Назарбаев.
Международная выставка ЭКСПО проходит в Астане с 10 июня по 10 сентября. Участие в выставке принимают более 100 стран.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото © Sputnik / Ксения Воронина
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