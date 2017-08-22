Генпрокуратура РК: Полицейский, устроившей поножовщину в Таразе, сдался добровольно
22 августа 2017, 09:23
Информация МВД о задержании Умбеталиева не соответствует действительности.
Следственно-оперативной группой Генеральной прокуратуры расследуются события, имевшие место в ночь с 9 на 10 августа т.г. возле бизнес-центра «Арай Плаза» в городе Тараз между начальником Управления по противодействию экстремизму ДВД Жамбылской области Умбеталиевым М.И. и начальником Управления криминальной полиции этого же ДВД, а также руководителем районного ЦОН, сообщает Zakon.kz.
19 августа т.г. в 13:00 часов Умбеталиев добровольно явился в прокуратуру Шуского района, с последующим доставлением в ИВС ГУВД г.Тараз, где и находится в настоящее время.
Этому предшествовала разъяснительная работа Генпрокуратуры с защитниками и близкими родственниками подозреваемого, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РК в Facebook.
Таким образом, информация МВД о задержании сотрудниками полиции Умбеталиева не соответствует действительности.
Вопрос по мере пресечения деяния подозреваемого квалифицированы как "покушение на убийство двух и более лиц, совершённое из хулиганских побуждений" с избранием меры пресечения в виде «содержание под стражей».
Ранее, директор департамента государственного языка и информации МВД Алмас Садубаев сообщил, что силами оперативников ДВД Жамбылской области задержан бывший начальник управления ДВД области М.Умбеталиев.
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Фото с сайта egov.kz
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