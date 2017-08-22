Похожий на обезьяну поросенок родился на Кубе

По словам ветеринаров, осмотревших поросенка, он стал жертвой генетической мутации.

У фермеров из кубинской провинции Пинар-дель-Рио родился необычный поросенок. У него один глаз и коричневая щетина. Странный малыш напоминает обезьяну. Питомец стал местной знаменитостью, посмотреть на него съезжаются из окрестных деревень. Остальные девять братьев и сестер "обезьяно-поросенка" выглядят нормально , сообщает , сообщает Metro





Хозяева животного ставят его на задние лапы для совместных фото, так одноглазый поросенок еще больше напоминает примата. По словам ветеринаров, осмотревших поросенка, он стал жертвой генетической мутации.





Странный малыш живет и кормится рядом со своими братьями и сестрами. Он абсолютно здоров и прекрасно себя чувствует.

Это не первый подобный случай. Ранее сообщалось, что в Китае родился поросенок со слоновьим хоботом.



