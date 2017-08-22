Похожий на обезьяну поросенок родился на Кубе
22 августа 2017, 09:25
По словам ветеринаров, осмотревших поросенка, он стал жертвой генетической мутации.
У фермеров из кубинской провинции Пинар-дель-Рио родился необычный поросенок. У него один глаз и коричневая щетина. Странный малыш напоминает обезьяну. Питомец стал местной знаменитостью, посмотреть на него съезжаются из окрестных деревень. Остальные девять братьев и сестер "обезьяно-поросенка" выглядят нормально, сообщает Metro.
Хозяева животного ставят его на задние лапы для совместных фото, так одноглазый поросенок еще больше напоминает примата. По словам ветеринаров, осмотревших поросенка, он стал жертвой генетической мутации.
Странный малыш живет и кормится рядом со своими братьями и сестрами. Он абсолютно здоров и прекрасно себя чувствует.
Это не первый подобный случай. Ранее сообщалось, что в Китае родился поросенок со слоновьим хоботом.
Фото: metro.co.uk
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4874189-07bf94123807fff3fe5bc1b889804fe6
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...