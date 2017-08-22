В Астане эффективно реализуются программы «Пять институциональных реформ» и «Третья модернизация»
22 августа 2017, 09:32
Аким города Астана Асет Исекешев провел заседание по итогам совещания с участием Главы государства.
Для эффективной реализации объявленных Главой государства программ «Пять институциональных реформ» и «Третья модернизация» акиматом Астаны разработана Программа развития города до 2020 года, которая отвечает на два ключевых вызова: высокий рост урбанизации и миграции и адаптация экономики к новым технологическим вызовам, передает медиацентр столичного акимата.
Аким города Астана Асет Исекешев провел заседание по итогам совещания с участием Главы государства.
«В соответствии с поручением Главы государства по переходу к ресурсосберегающей и энергоэффективной модели развития начата разработка новых подходов. Мы одними из первых в СНГ разрабатываем Мастер-план Астаны по международным стандартам с расчетом на 2 млн жителей, который обеспечит комплексное и сбалансированное развитие инфраструктуры и общественных пространств», – сообщил аким Астаны Асет Исекешев.
Также, по его словам, разрабатывается новая модель развития транспортной системы, а также Единая цифровая 3D-карта с применением интернет-вещей и космических технологий.
Внедряются технологии информационного моделирования (BIM-технологии) на протяжении всего жизненного цикла объекта: от проектирования до эксплуатации, то есть сокращение стоимости строительства на 20%, с учетом эксплуатации на 30%.
Вместе с тем, продолжил А. Исекешев, внедряются новые «зеленые» стандарты строительства по примерам Сингапура и Минска для определения нормативов тепло-, водо-, газо- и электроресурсов для разных уровней зданий путем повышения ресурсосберегающих требований к проектированию, строительству и эксплуатации зданий.
«Для реализации этих проектов создается Центр компетенций по городским технологиям с участием МИР РК, Назарбаев университета, ЕНУ имени Л. Н. Гумилева и бизнес-сообщества», – отметил А.Исекешев.
Фото: astana.gov.kz
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