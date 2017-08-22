Приветствие посла США на казахском языке поразило зрителей кокпара

Джордж Крол учит казахский язык и влюблен в его звучание.

Посол Соединенных Штатов Америки в Казахстане Джордж Крол выступил с приветственной речью на первом чемпионате мира по игре кокпар в Астане.





Присутствующих поразило, как дипломат поздравил страну с проведением соревнований на казахском языке.





"Выражаю огромную благодарность за то, что вы с особой теплотой встретили в Казахстане команду из США", — отметил Джордж Крол.









Речь Крола вызвала шквал оваций.





"Когда я только начал учить казахский, было сложно. Сейчас проще. Это красивый и прекрасный язык. Я рад, что могу разговаривать на нем. Хоть я и не казах, но меня привлекает его звучание", — сказал посол.

Господин Крол признался Sputnik Казахстан, что был бы рад помолодеть и сразиться с соперниками на ипподроме.

"Эх, вот был бы я моложе! Я сам наездник неплохой, но староват для кокпара", — вздохнул посол.

Джордж Крол сказал, что очень гордится американскими ковбоями, которые представляют звездно-полосатый флаг на чемпионате мира.

Источник: Sputnik Казахстан