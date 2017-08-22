Приветствие посла США на казахском языке поразило зрителей кокпара
22 августа 2017, 09:33
Джордж Крол учит казахский язык и влюблен в его звучание.
Посол Соединенных Штатов Америки в Казахстане Джордж Крол выступил с приветственной речью на первом чемпионате мира по игре кокпар в Астане.
Присутствующих поразило, как дипломат поздравил страну с проведением соревнований на казахском языке.
"Выражаю огромную благодарность за то, что вы с особой теплотой встретили в Казахстане команду из США", — отметил Джордж Крол.
Речь Крола вызвала шквал оваций.
"Когда я только начал учить казахский, было сложно. Сейчас проще. Это красивый и прекрасный язык. Я рад, что могу разговаривать на нем. Хоть я и не казах, но меня привлекает его звучание", — сказал посол.
Господин Крол признался Sputnik Казахстан, что был бы рад помолодеть и сразиться с соперниками на ипподроме.
"Эх, вот был бы я моложе! Я сам наездник неплохой, но староват для кокпара", — вздохнул посол.
Джордж Крол сказал, что очень гордится американскими ковбоями, которые представляют звездно-полосатый флаг на чемпионате мира.
Источник: Sputnik Казахстан
© Foto: Посольство США в Казахстане
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