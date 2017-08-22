Панина публично опозорили в ресторане

Посетители встретили актера громким лаем. Но он сделал вид, что ничего не происходит.

Актер Алексей Панин славится любовью к эпатажу – в Сети то и дело появляются шокирующие снимки и видеоролики, в которых он орально ублажает мужчину, ходит по улицам в женских колготках, мастурбирует на камеру, милуется с собакой





Бывший участник реалити-шоу "Дом-2" Р. Солнцев – давний друг скандально известного Алексея Панин, как правило, встает на его защиту.





Недавно, например, эксцентричный Рустам надел розовый лифчик, чтобы выразить поддержку коллеге.





"У Панина сейчас нет никакой поддержки, поэтому мне захотелось встать на его сторону. Люди его просто возненавидели. Я читаю комментарии, которые пользователи оставляют в ответ на скандальные видеоролики Панина, и диву даюсь – откуда в них эта злость берется! Возможно, потому что все эти его экзерсисы, клипы очень некрасиво сняты – не эстетично, не симпатично. Алексей в них не сексуален, а просто уродлив", - пояснил Рустам.



