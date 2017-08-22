Нурсултан Назарбаев похвалил Ахметжана Есимова за сэкономленные средства на ЭКСПО

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев похвалил главу нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжана Есимова за сэкономленные средства при строительстве ЭКСПО-городка и подготовке к выставке, передает МИА «Казинформ».

«Поначалу планировался расход в объеме 800 млрд тенге. В результате принятых мер сокращено наполовину - около 400 млрд тенге. И это к чести руководителя, который сейчас занимается ЭКСПО-2017 в лице с Ахметжаном Есимовым. Хорошую работу они провели», - сказал Нурсултан Назарбаев в интервью на телеканале «Хабар».

Президент отметил, что ЭКСПО-2017 дает возможность увидеть последние технологии стран и перенять их.

«Все меняется. Появляются новые технологии. (...) Объем информации ежегодно растет в 2-2,5 раза. Просто угнаться за этим невозможно. (...) Мы смогли собрать самые передовые мысли всех государств в одном месте. Нашим ученым, да и министерствам и ведомствам, есть возможность увидеть, что, где делается в этом плане, чтобы потом перенять и сделать у нас», - отметил Глава государства.