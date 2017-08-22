В Актобе лжеполицейский обирал магазины
22 августа 2017, 09:53
Доверчивые хозяева магазинов платили, пока не лопнуло терпение.
Владельцы магазинов пожаловались участковому на стража порядка, который стал ретиво защищать безалкогольный образ жизни, пишет Timeskz.
Псевдополицейский ходил по магазинам и предъявлял претензии – почему магазинчики торгуют крепкими горячительными напитками в ночное время? И предлагал составить протокол, так сказать – по всей строгости!
Торговцы пытались договориться и отговорить ночного гостя от составления протокола. Тогда, немного поломавшись, для куражу, «страж закона» нехотя смягчался и соглашался на «умеренный штраф без протокола». Сумма такого «штрафа» составляла от 30 до 60 000 тенге.
Участковому полицейскому удалось выследить нежданного «помощника» и вывести его на чистую воду. Собирателем взяток оказался 23-летний актюбинец.
- Настоящие полицейские теперь ведут досудебное расследование по статье "Мошенничество", - сообщили в пресс-службе ДВД Актюбинской области. - Проверяется причастность подозреваемого к другим преступлениям аналогичного характера.
Татьяна Токарь.
Фото: today.kz.
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