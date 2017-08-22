В Актобе лжеполицейский обирал магазины

Доверчивые хозяева магазинов платили, пока не лопнуло терпение.

Владельцы магазинов пожаловались участковому на стража порядка, который стал ретиво защищать безалкогольный образ жизни, пишет пишет Timeskz





Псевдополицейский ходил по магазинам и предъявлял претензии – почему магазинчики торгуют крепкими горячительными напитками в ночное время? И предлагал составить протокол, так сказать – по всей строгости!





Торговцы пытались договориться и отговорить ночного гостя от составления протокола. Тогда, немного поломавшись, для куражу, «страж закона» нехотя смягчался и соглашался на «умеренный штраф без протокола». Сумма такого «штрафа» составляла от 30 до 60 000 тенге.





Участковому полицейскому удалось выследить нежданного «помощника» и вывести его на чистую воду. Собирателем взяток оказался 23-летний актюбинец.





- Настоящие полицейские теперь ведут досудебное расследование по статье "Мошенничество", - сообщили в пресс-службе ДВД Актюбинской области. - Проверяется причастность подозреваемого к другим преступлениям аналогичного характера.





Татьяна Токарь.



