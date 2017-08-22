Назарбаев рассказал, зачем казахстанцам переходить на латиницуъ

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в интервью телеканалу «Хабар» рассказал зачем казахстанцам переходить на латиницу, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, сейчас самое главное - это новый казахский алфавит. Он отметил, что изначально был алфавит тюрков, следом предки принесли арабский алфавит. Затем было писание Ахмета Байтурсынова, потом в 40-е годы была латиница. А уже после мы перешли на кириллицу.

«Мы не преследуем цели лишь бы перейти от кириллицы, дело в том, что например, в кириллице есть лишние буквы, которые казахскому языку не нужны. Например, у казахов нет слов на букву «щ» и «я». Твердого знака и мягкого знака нет, «ч» и «ц» тоже нет. Хоть эти буквы и есть в нашем алфавите, они никем не используются. Они разрушают основы казахского языка», - сказал глава государства.

Он особо подчеркнул, что переход на латиницу не означает побег от русского языка. Все издания издающиеся на русском языке остаются на кириллице.

«Латиница касается прежде всего казахского языка. Но казахам нужно знать и русский язык. Мы не изучали других языков, как русский язык. Если мы будем точно так же изучать английский или другие языки, проблема решится сама собой. По-моему, мы не выиграем, если оторвемся от русского языка, на который переводятся вся технология и много книг», - добавил Нурсултан Назарбаев.

По словам Елбасы, внедрение латиницы будет проходить очень обоснованно, разумно, в тех пределах, которые необходимы.