Нурсултан Назарбаев: Надо воспитывать судей

Глава государства Нурсултан Назарбаев рассказал, каким будет эффект от реформ в сфере правосудия в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

«Мы провели огромные реформы за эти годы, приняты изменения в законы. Каждый может в процессе судебного разбирательства знать, что происходит, может взять документы, защищаться. Мы пойдем еще дальше. В эти дни как-раз разбирались и смотрели, как еще больше улучшить вопросы следствия, чтобы это было соревновательным. Поднять роль адвокатуры, обеспечить роль прокуратуры, как положено. То есть углубить вопрос верховенства закона, чтобы человек за разрешением своей проблемы шел в суд и получал там справедливое разрешение вопроса, без телефонного звонка, без какого-то вмешательства», - отметил Президент РК в интервью телеканалу «Хабар».

Глава государства подчеркнул, что суды будут работать, подчиняясь сугубо Конституции и законам страны.

«Мы идем к этому и мы должны этого добиться. Это непросто. Во-первых, надо воспитывать самих судей. Они еще советские. Сейчас смотрим опыт Германии, Великобритании, Франции и других стран, в том числе и постсоветского пространства, где добились успехов. И глядя на них, выбираем лучшую практику, которая нам необходима», - заключил Глава государства.