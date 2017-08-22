Асет Исекешев: «В Астане количество частных детсадов растет быстрее, чем количество госдетсадов»

Аким города Астаны Асет Исекешев провел заседание по итогам совещания с участием Главы государства, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный интернет-ресурс акимата города Астаны.

«Количество частных детсадов растет быстрее, чем количество государственных. Частных сейчас - 116, государственных - 96. В этом году будет завершено строительство еще нескольких садов на 7200 мест. Начато строительство 6 садов по ГЧП: 2 сада местными компаниями, 4 сада польской компанией», - сообщил аким Астаны Асет Исекешев.

При этом, продолжил А. Исекешев, в прошлом году в Астане насчитывалось 130 тыс. школьников (в 2015-2016 году - 117 тыс. детей), в этом году ожидается около 143 тыс. учащихся (в 2011 году - 70 тысяч).

«В связи с высокой миграцией в 27 школах непростая ситуация с переуплотненностью. Для решения данного вопроса мы завершаем строительство 5 пристроек на 2600 мест, начали строительство 10 новых школ на 11 тыс. мест. В новом учебном году совместно с компанией CISCO в 10 школах и 4 колледжах запускаем сетевую академию. Это позволит готовить 300 IT-специалистов с получением международных сертификатов», - отметил аким Астаны.

К новому учебному году 46 столичных школ полностью укомплектованы кабинетами робототехники.

«Качество и продолжительность жизни астанчан растет (75,4 года, что выше среднего показателя по стране на 3,5 года) за счет снижения общей смертности (материнской и младенческой смертности, смертности от социально значимых заболеваний)», - сказал А. Исекешев.

В столице Казахстана развернуты два региональных инсультных центра. Отмечается снижение смертности от инфаркта миокарда на 30,7%, от инсульта - на 49,1% (по сравнению с аналогичным периодом первого полугодия 2016 года).

В городских медицинских учреждениях проведено более 5 тысяч высокотехнологичных операций.