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В Актюбинской области утонул 3-летний мальчик

22 августа 2017, 10:17

Тело малыша нашли 20 августа в 9-05 на глубине 3 метров.

Произошло это 19 августа на Илеке за рестораном "Юрта" в Заречном, сообщает "Диапазон".

Водолазы искали ребенка до 12 ночи, тело не нашли, с 7 утра поиски продолжили. Тело малыша нашли 20 августа в 9-05 на глубине 3 метров.

"Ребенок остался без присмотра, и утонул, - сообщила руководитель дежурно-диспетчерской службы оперативно-спасательного отряда Оксана Кичигина. - На Илеке в районе старого ипподрома ямы достигают 6 метров, купаться там запрещено, стоят знаки. Просим всех быть осторожными, смотреть за детьми".

Альмира Алишбаева.

Фото: azh.kz.

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