«Бульбулятор» на пляже: компанию костанайских парней могут привлечь за хранение наркотиков
22 августа 2017, 10:32
В Костанае полицейские изъяли «бульбулятор» с марихуаной у парней, отдыхавших на городском пляже реки Тобол.
20 августа около 23.30 часов сотрудниками СОБР совместно с дорожно-патрульными полицейскими в ходе патрулирования территории городского пляжа на парковке была проверена автомашина марки «ВАЗ-2110», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД области.
За рулем легковушки находился 18-летний парень.
В ходе досмотра авто полицейские на заднем сидении обнаружили целлофановый сверток с веществом зеленого цвета растительного происхождения с специфическим запахом, а также бутылка с трубочкой.
Пластиковая бутылка была приспособлена для употребления марихуаны.
В салоне автомашины находилось трое пассажиров в возрасте 20 и 17 лет.
В настоящее время назначена судебно-химическая экспертиза. Проводится досудебное расследование по статье 296 части 3 УК РК «Незаконное хранение наркотических средств».
Фото с сайта inform.kz
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