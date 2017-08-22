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«Бульбулятор» на пляже: компанию костанайских парней могут привлечь за хранение наркотиков

22 августа 2017, 10:32

В Костанае полицейские изъяли «бульбулятор» с марихуаной у парней, отдыхавших на городском пляже реки Тобол.

20 августа около 23.30 часов сотрудниками СОБР совместно с дорожно-патрульными полицейскими в ходе патрулирования территории городского пляжа на парковке была проверена автомашина марки «ВАЗ-2110», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД области.

За рулем легковушки находился 18-летний парень.

В ходе досмотра авто полицейские на заднем сидении обнаружили целлофановый сверток с веществом зеленого цвета растительного происхождения с специфическим запахом, а также бутылка с трубочкой.

Пластиковая бутылка была приспособлена для употребления марихуаны.

В салоне автомашины находилось трое пассажиров в возрасте 20 и 17 лет.

В настоящее время назначена судебно-химическая экспертиза. Проводится досудебное расследование по статье 296 части 3 УК РК «Незаконное хранение наркотических средств».

Фото с сайта inform.kz

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