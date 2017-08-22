Управление спорта обещает не допустить увольнений тренеров спортклуба Темиртау
22 августа 2017, 10:37
Увольнения в процессе ликвидации КГП "Спортклуб "Темиртау" неизбежны, но они будут минимальными.
Из 270 тренеров, обслуживающего персонала административных служащих КГП "Спортклуб Темиртау", которые получили уведомления об увольнениях, большинство получат предложения о трудоустройстве, передает Казинформ.
Как сообщила руководитель управления спорта Карагандинской области Наталья Сухорукова, тренеры получат работу в этой же спортивной сфере.
"Тренеры дворца спорта, ледового дворца, бассейна "Жастар", стадиона "Металлург", которые стоят на балансе коммунального государственного предприятия "Спортклуб "Темиртау", после увольнений получат предложения вновь работать в этих учреждениях. Само КГП подлежит ликвидации. Но дворцы и стадионы наше управление спорта закрепит за спортшколами. Тренеры получат предложение работать там", - сказала Наталья Сухорукова.
Увольнения в процессе ликвидации КГП "Спортклуб "Темиртау" неизбежны, но они будут минимальными.
"Директоров, бухгалтеров и административных служащих во всяком случае наше управление на работу не пригласит. Тренеров, безусловно, трудоустроим. Так что им переживать не стоит", - сказала Наталья Сухорукова.
Напомним, 270 сотрудников госучреждения "Спортивный клуб "Темиртау" получили уведомления об увольнениях. На брифинге руководитель управления госзакупок и активов заявил, что спортивное предприятие будет ликвидировано, поскольку его не удалось продать на трех торгах в рамках комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы.
Айжан Алданышева.
Фото: afisha1743.ru.
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