25 книг, верно предсказавших будущее

Человек по своей природе любопытен и обожает различного рода предсказания, особенно если они оптимистичные.

22 августа 1920 года родился знаменитый американский писатель Рэй Дуглас Брэдбери. Его часто относят к писателям-фантастам и считают основоположником многих традиций жанра. Однако на самом деле творчество Брэдбери охватывает не только жанр фантастики. Тем не менее, во многих своих произведениях он фактически предсказал будущее и то, как мы живем сейчас , сообщает , сообщает Bigpicture.ru





Человек по своей природе любопытен и обожает различного рода предсказания, особенно если они оптимистичные. И не только экстрасенсы, медиумы и гадалки умеют заглядывать в будущее и предвидеть события. Такой способностью обладают и многие писатели, в книгах которых зачастую описываются вещи, неизвестные в их время. Перед вами — 25 книг, в которых выдвинуты смелые и, что самое главное, верные догадки о будущих технологиях и событиях.









25. У Марса два естественных спутника

Наличие спутников у Марса предсказал Джонатан Свифт в 1735 году.

Такую удивительно точную догадку можно найти на страницах книги «Путешествия Гулливера, написанной Джонатаном Свифтом в 1735 году. Лишь 142 года спустя, в 1872-м, спутники Красной планеты — Фобос и Деймос — были обнаружены астрономами.









24. Солнечные паруса

Солнечный парус (IKAROS) спустя 145 лет после возникновения идеи.

В 1865 году в фантастическом романе «С земли на Луну» Жюль Верн выдвинул идею солнечных парусов. Эта смелая догадка получила воплощение через 145 лет, когда был использован первый солнечный парус (IKAROS).









23. Подводная лодка на электричестве

Электрические подлодки описал еще Жюль Верн.

В книге «20 000 лье под водой» (1870 г.) все того же Верна удивительная подлодка «Наутилус» работает на электричестве. Реальные субмарины с электрическим двигателем появились спустя 90 лет — в 60-е годы ХХ века.









22. Кредитные карты

Появление кредитных карт было предсказано за 62 года до их изобретения.

Эдвард Беллами предсказал появление кредитных карт в своем фантастическом произведении «Взгляд назад» за 62 года до их изобретения, которое произошло в 1962 году.









21. Воздушная реклама

Дымовой след в качестве рекламы.

И вновь возвращаемся к Жюлю Верну. Богатая фантазия подсказала писателю идею воздушной рекламы, когда надпись вычерчивается самолетом в воздухе посредством дымового следа. Догадка была высказана в рассказе, написанном в 1889 году. Осуществилась она довольно скоро — в 1915 году на аэрошоу в Сан-Франциско.









20. Автоматические раздвижные двери

Автоматические раздвижные двери Герберта Уэллса через 60 лет.

Другой великий фантаст, Герберт Уэллс, предсказал появление автоматических раздвижных дверей в романе «Когда спящий проснется» (1899 г.). Такой тип дверей был изобретен через 60 лет.









19. Танки

«Сухопутные броненосцы» настоящего.

А еще через несколько лет Уэллс написал рассказ «Сухопутные броненосцы» (1903 г.), в котором описал танки. Спустя 13 лет эти боевые машины появились на полях сражений Первой мировой войны…









18. Детектор лжи

Детекторы лжи впервые упоминаются в литературе в 1910 году.

В художественной литературе первое упоминание о детекторе лжи можно встретить в произведении Э. Балмера и В. Макхагена «Лютер Трент» (The Achievements of Luther Trant, 1910 г.). Первое применение реального полиграфа произошло в 1924 году.









17. Солнечная энергия

Солнечная энергия на благо человечества.

В 1911 году Хьюго Гернсбек начал публикацию своего романа «Ральф 124C 41+» (в списке книг с самым странными названиями это произведение тоже может занять достойное место) в журнале Modern Electrics. Одно из технических предсказаний касалось использования энергии солнца на благо человечества. Прошло 67 лет — и в 1978 году появились первые калькуляторы, которые подзаряжались энергией нашего светила.









16. Атомная бомба

Изобретение атомной бомбы и ядерная война были описаны в 1914 году Гелбертом Уэллсом.

Одно из самых мрачных предсказаний, сделанных Гербертом Уэллсом, и которое, к сожалению, стало реальностью, — изобретение атомной бомбы и ядерная война, описанные в книге «Освобожденный мир» (1914 г.). Прошло чуть больше трех десятилетий, и атомные бомбы упали на японские города. Кстати, в этом же романе английский фантаст рассказал и о дешевой атомной энергии.









15. Голосовая почта

Голосовая почта — услуга для тех, кто не желает напрягать зрение, от Герберта Уэллса.

Немного больше времени — около 57 лет — понадобилось для осуществления предсказания Уэллса об использовании голосовой почты (роман «Люди как боги»). Распространение это техническое новшество получило после 1980 года.









14. Искусственное оплодотворение

Дж. Б. С. Холдейн первым высказал идею об искусственном оплодотворении.

Дж. Б. С. Холдейн прославился как блестящий популяризатор науки и видный ученый. В одной из своих книг, «Дедал, или наука и будущее» (1924 г.), наряду с другими интересными догадками он высказал идею искусственного оплодотворения. Впервые успешное «зачатие в пробирке» был проведено по прошествии более пяти десятилетий, в 1973 году.









13. Генная инженерия

Еще Олдос Хаксли дал яркое описание генной инженерии.

В своей знаменитой антиутопии «О дивный новый мир» Олдос Хаксли дал яркое описание генной инженерии. Уровня, описанного в книге, сегодняшняя наука пока не достигла, хотя первые генетические манипуляции начались еще в 1972 году.









12. Тотальный контроль

«Большой Брат видит тебя».

Весьма впечатляющую картину тотального контроля государства над своими гражданами нарисовал Джордж Оруэлл в своей книге «1984», написанной в 1948 году. А в 2013-м, разразился скандал, связанный со шпионской деятельностью АНБ, которое прослушивало телефоны множества американских и иностранных граждан.









11. Наушники типа «капли»

Рэй Брэдбери опередил Apple на 50 лет.

Описание такого типа миниатюрных наушников можно прочитать на страницах романа Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», изданного в 1950 году. Меломанам пришлось подождать чуть больше полувека, пока компания Apple выпустила на рынок первые наушники такого вида.









10. Спутники связи

Артур Кларк предположил появление спутников в 1951 году.

В «Космической одиссее 2001 года» (1951 г.) американский писатель-фантаст Артур Кларк предсказал появление на орбите Земли искусственных спутников связи. Ждать пришлось недолго — уже в 1965 году был запущен первый такой спутник.









9. Виртуальная реальность

Виртуальная реальность — догадка фантаста Артура Кларка.

Пятью годами позже Кларк написал «Город и звезды», где упоминаются видеоигры в виртуальной реальности. В 1966 году, то есть всего 10 годами позже, был разработан первый авиасимулятор, воплотивший в жизнь эту догадку гениального фантаста.









8. Водяные кровати

В книге 1961 года «Чужак в чужой стране» впервые дается описание водяных кроватей.

Отличился на ниве предсказаний и другой знаменитый фантаст — Роберт Хайнлайн. В книге 1961 года «Чужак в чужой стране» дается описание водяных кроватей, а первый патент на них был выдан в 1971 году.









7. Космический туризм

Еще чуть-чуть, и космический туризм наберет обороты.

Идея космических поездок с туристической целью была высказана все тем же Кларком в романе «Лунная пыль», а на практике ее впервые осуществил Деннис Тито — первый космический турист.









6. Европейский союз

Европейский союз был официально оформлен в 1993 году.

В книге Джона Браннера «Всем стоять на Занзибаре» (1969 г.) можно отыскать упоминание о Евросоюзе, который получил официальное оформление в 1993 году.









5. Бионическое протезирование

Технологичные протезы в XXI веке.

Мартин Кайдин высказал эту идею на страницах своего «Киборга» (1972 г.). 41 год спустя, в 2013-м, был создан первый бионический протез ноги.









4. Перевод в реальном времени

От «вавилонской рыбки» Дугласа Адамса 1980 года до приложения Google в 2014-м.

В юмористическом произведении Дугласа Адамса «Автостопом по галактике» (1980 г.) фигурирует «вавилонская рыбка», способная переводить с одного языка на другой в режиме реального времени. В 2014 году Google внедрил функцию перевода в реальном времени в свое приложение.









3. Всемирная сеть

Всемирная сеть интернета охватила уже весь мир.

Основатель жанра киберпанк Уильям Гибсон в романе «Нейромант» предсказал возникновение киберпространства и хакерства. В начале 90-х Всемирная сеть, или попросту интернет, начала охватывать своей паутиной Землю, вовлекая в свои виртуальные сети все больше пользователей ПК.









2. Лучший игрок в шахматы среди людей будет обыгран компьютером до 2000 года

Сегодня матч между человеком и компьютером потерял всякий спортивный смысл.

Именно такой прогноз был сделан Реймондом Курцвейлом в книге «Век интеллектуальных машин», изданной в 1990 году, когда шахматные компьютеры были еще довольно слабы и почти без проблем обыгрывались гроссмейстерами. Однако спустя всего 7 лет суперкомпьютер Deep Blue обыграл Гарри Каспарова — сильнейшего шахматиста планеты. Сегодня же шахматные программы настолько сильны, что матч между человеком и компьютером потерял всякий спортивный смысл.







