Новый Таможенный кодекс презентован в Правительстве РК
22 августа 2017, 10:40
В документе содержится пять наиболее важных моментов упрощения таможенного администрирования.
Как отметил на заседании в правительстве министр финансов РК Бахыт Султанов, новый Таможенный кодекс РК облегчит ведение внешнеэкономической деятельности и позволит Казахстану максимально использовать транзитный и экспортный потенциал, передает корреспондент Zakon.kz.
Глава ведомства рассказал об основных новеллах проекта Кодекса РК «О таможенном регулировании в Республике Казахстан».
«Разрешите осветить пять наиболее важных моментов упрощения таможенного администрирования, заложенных в проекте кодекса. Первое, с учетом норм наднационального таможенного кодекса закреплен приоритет электронного взаимодействия таможни и бизнеса. Процесс таможенного декларирования и выпуска товаров будет автоматизирован», - сказал он.
По его словам, теперь в случае отсутствия рисков информационная система будет принимать решения по таможенным декларациям в считанные минуты.
«При этом максимальный срок рассмотрения декларации сокращен с первого рабочего дня до 4-х часов. Такое новшество существенно снижает издержки бизнеса и ускоряет перемещение товаров через пункты пропуска», - уточнил министр.
Второе, на примере ряда стран с лучшим мировым опытом, внедрена возможность заполнения транзитных деклараций и пассажирских таможенных деклараций сотрудниками таможни. Это является альтернативой услугам брокерских компаний.
«Третье, в целях обеспечения принципа «партнерство государства и бизнеса» нами пересмотрены упрощения для уполномоченных экономических операторов. Теперь они обладают дополнительными упрощениями при транзите с признанием их статуса на всей территории Евразийского экономического союза», - сообщил Б. Султанов.
Кроме того, как он указал, в отношении операторов таможенные операции будут совершаться в первоочередном порядке непосредственно на их складах.
«Четвертое, в целях возможности применения передовых информационных технологий и решений заложена новая норма - электронное таможенное сопровождение. Она позволит заменить применяемое на сегодняшний день физическое сопровождение товаров», - пояснил министр.
И пятое, по его информации, проработана платежная часть таможенного администрирования.
«По ее итогам установлена возможность внесения таможенных платежей авансом в счет предстоящих обязательств, а также их использование в качестве обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов», - заключил глава ведомства.
В проекте Кодекса также предусматриваются положения, направленные на развитие казахстанско-китайского проекта – Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос». По его словам, подход по применению процедуры свободной таможенной зоны был разработан и согласован совместно с бизнесом и с учетом создания специальной экономической зоны на территории данного Центра.
«Допущена возможность потребления иностранных товаров на территории МЦПС «Хоргос» без декларирования и уплаты таможенных платежей. Это позволит ввозить иностранный товар для сферы услуг и общественного питания без дополнительных затрат. Открывается возможность функционирования магазинов беспошлинной торговли, где будет осуществляться реализация как отечественных, так и иностранных товаров физическим лицам в розницу, что повышает туристический интерес к МЦПС «Хоргос»», - сообщил министр финансов РК Бахыт Султанов.
«Считаем, что с вступлением нового кодекса в силу мы выйдем на новый уровень взаимодействия государства и бизнеса и, внешнеэкономическая деятельность станет более упрощенной и урегулированной», - заключил он.
Ксения Давыдова, Астана
Фото с сайта dknews.kz
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