Потребительские кредиты БВУ РК за июнь 2017 года

Рынок потребкредитования в РК оживает. Объем займов населению на потребительские нужды с начала года вырос почти на 5%. Акции по беззалоговым потребительским кредитам действуют у 4 БВУ

Рынок потребительских кредитов БВУ РК, выданных физическим лицам, активизировался в текущем году.

Последнее сокращение было зафиксировано в феврале этого года - на 0,1%.

В июне 2017 года объем потребительских кредитов физлиц увеличился на 2,2%, с начала года на 4,8%, за год на 8,4% и составил 2,65 трлн тенге.

Объем просроченной задолженности по потребительским кредитам, выданным населению, на конец июня 2017 года составил 189,5 млрд тенге, за последний год сумма уменьшилась на 15,0% (33,3 млрд тг), годом ранее объем просрочки сократился лишь на 0,01% (22 млн тг).

Доля неработающих потребкредитов, предоставленных физлицам, в июне 2017 года составила 7,1%. Годом ранее доля просроченной задолженности в портфеле потребкредитов, выданных населению составляла 9,1%.

Наиболее популярными потребительскими кредитами у населения РК являются беззалоговые экспресс-кредиты.

Беззалоговые потребительские кредиты (за исключением зарплатных проектов и для пенсионеров) в Казахстане выдают 19 из 33 БВУ (39 предложений).

Максимальный срок в сегменте варьируется от 6 до 60 мес. Самый популярный максимальный срок - до 48 мес., у 11 БВУ (включая Altyn Bank - до 47 мес.). Самый максимальный срок кредита до 60 мес. предлагают 7 БВУ.

Самую максимальную сумму займа предлагает Qazkom - до 6 млн тг, следом с суммой до 5 млн - 9 БВУ, она же и самая популярная.

Минимальная эффективная ставка в среднем в сегменте - от 24,37%. Наименьшую минимальную эффективную ставку предлагает Qazkom - от 16,31%, следом идет АТФБанк - от 17,20%, замыкает топ-3 Kaspi Bank - 21,40%.

У 4 БВУ РК действуют акции по беззалоговым кредитам:

- акция «ДАЙ ПЯТЬ!»у Tengri Bank, где Вам вернут 5% от суммы займа.

- от 1 до 6 платежей в подарок для лояльных клиентов и осовобождение от последнего платежа по кредиту при погашении без просрочек у Хоум Кредита.

- возможность снизить процентную ставку по кредиту до 1% на весь срок кредита предлагает Сбербанк, для клиентов, оформивших заем с 17 июля 2017 года до 17 октября 2017 года.

- ForteBank дарит своим клиентам до 1 млн тг, специальное предложение действует до 1 сентября 2017 года.