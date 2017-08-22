Назначен новый заместитель акима ВКО

Глава региона Даниал Ахметов представил своего нового заместителя. На эту должность назначен Шалкар Байбеков, ранее работавший государственным инспектором отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК.

Шалкар Байбеков родился 6 февраля 1967 года в Абайском районе Семипалатинской области. В 1996 году окончил Казахстанскую государственную академию управления по специальности «экономист», затем Казахстанскую государственную юридическую академию по специальности «юрист».

Трудовую деятельность начал в 1988 году старшим инспектором Жанасемейской районной инспекции Госстраха Семипалатинской области.

С июля 1990 года работал в сфере налоговой инспекции Семипалатинска. В 1999 года был Председателем Налогового комитета по Павлодару, затем в Астане и Караганде.

С 2008 по 2014 годы руководил налоговым управлением по Есильскому району Налогового Департамента по Астане.

Представляя нового заместителя, Даниал Ахметов выразил уверенность, что Шалкар Байбеков будет эффективно использовать свой опыт в решении важных вопросов развития аграрного сектора.