Назначен новый заместитель акима ВКО
Глава региона Даниал Ахметов представил своего нового заместителя. На эту должность назначен Шалкар Байбеков, ранее работавший государственным инспектором отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК.
Шалкар Байбеков родился 6 февраля 1967 года в Абайском районе Семипалатинской области. В 1996 году окончил Казахстанскую государственную академию управления по специальности «экономист», затем Казахстанскую государственную юридическую академию по специальности «юрист».
Трудовую деятельность начал в 1988 году старшим инспектором Жанасемейской районной инспекции Госстраха Семипалатинской области.
С июля 1990 года работал в сфере налоговой инспекции Семипалатинска. В 1999 года был Председателем Налогового комитета по Павлодару, затем в Астане и Караганде.
С 2008 по 2014 годы руководил налоговым управлением по Есильскому району Налогового Департамента по Астане.
Представляя нового заместителя, Даниал Ахметов выразил уверенность, что Шалкар Байбеков будет эффективно использовать свой опыт в решении важных вопросов развития аграрного сектора.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.