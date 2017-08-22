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В Японии две баржи затонули в районе Нагасаки

22 августа 2017, 10:47

Служба безопасности на море ведет поиски и выясняет причины аварии.

Две баржи затонули в районе префектуры Нагасаки, один человек находится в тяжелом состоянии без сознания, двое пропали без вести, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

Баржа "Аои-мару-8" водоизмещением 1300 тонн, груженая песком, затонула вместе с толкавшей ее баржей "Аои-мару-6", водоизмещением 98 тонн. В момент аварии на "Аои-мару-6" находилось 6 человек. Четверых удалось спасти, один из них находится в тяжелом состоянии. Еще два члена экипажа пропали без вести.

Баржи затонули в 4 километрах от моста Хирадо, который соединяет острова Кюсю и Хирадо.

В момент аварии видимость была хорошая, волны небольшие. Служба безопасности на море ведет поиски и выясняет причины аварии.

Фото: РИА Новости

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