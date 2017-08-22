ООН сообщила о перехвате двух поставок из КНДР в Сирию

За последние шесть месяцев были перехвачены две поставки из КНДР в адрес сирийского правительственного учреждения, отвечающего за программу разработки химического оружия страны. Об этом говорится в конфиденциальном докладе ООН, посвященном нарушению санкций в отношении Северной Кореи , сообщает , сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.





Доклад был составлен комиссией независимых экспертов ООН и представлен в начале этого месяца Совбезу. Отмечается, что в 37-страничном документе не содержатся подробных сведений о том, какие именно произошли нарушения режима и какие грузы пытались поставить в Сирию.





«Два государства-члена [ООН] перехватили суда, направлявшиеся в Сирию. Еще одно государство-член информировало комиссию о том, что у нее есть основания полагать, что товар был частью контракта KOMID с Сирией», — говорится в докладе.





«Грузополучателями были сирийские организации, названные Евросоюзом и Соединенными Штатами как компании, представляющие Сирийский научно-исследовательский центр (SSRC), сирийское учреждение, которое было определено комиссией как сотрудничающее с KOMID при предыдущих поставках запрещенных предметов», — отметили эксперты.

KOMID (Корейская горнодобывающая торговая компания), была занесена в черный список Совбезом в 2009 году как ключевой поставщик оружия и экспортер оборудования, связанного с баллистическими ракетами и обычными вооружениями. В марте 2016 года СБ также включил в черный список двух представителей KOMID в Сирии.

5 августа Совбез принял резолюцию, ужесточающую санкции против Пхеньяна. Отныне КНДР запрещено экспортировать уголь, железо, свинец и морепродукты. Счета Банка внешней торговли республики заморожены, северокорейским морским судам, нарушавшим резолюции ООН, запрещен вход в порты всех государств.

Предложение ввести новые санкции против Пхеньяна было внесено Соединенными Штатами. В Вашингтоне объяснили это ответной реакцией на запуски межконтинентальных баллистических ракет Северной Кореей.



