Почти 90% инвестиций в основной капитал пришлось на сферу выращивания сезонных культур и животноводство

АПК страны мощно подпитывают инвествливаниями: объем капвложений вырос за год сразу на 21%

По итогам 7 месяцев объем инвестиций в основной капитал сельского, лесного и рыбного хозяйства составил 137,78 млрд тг - на 21,4% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее.

Из них более чем три четверти (75,8%) пришлось на пятерку ключевых сельхозрегионов страны: три главные житницы РК (СКО, Акмолинскую и Костанайскую области) и два ведущих региона по животноводству - ЮКО и Алматинскую область. Примечательно, что именно эта пятерка регионов обеспечила почти две трети всего валового выпуска в секторе по итогам прошлого года.

Показатели текущего года продолжают прошлогодний тренд наращения инвестподдержки АПК: так, по итогам 2016 года объем капвложений в сельское хозяйство опередил 2015 сразу на 54,3%.

Сразу 88,5% инвестиций в основной капитал АПК сконцентрировано в сегментах выращивания сезонных культур (83,96 млрд тг, +23,5% за год) и животноводства (37,91 млрд тг, +43,8% за год).

Наибольший объем капвложений обеспечили собственные средства бизнеса, занятого в АПК: 115,07 млрд тг, +39,7% за год. Еще 14,36 млрд тг обеспечили заемные средства, впрочем, это на 42,9% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Наращение инвестподдержки сельхозотрасли предусматривается как госпрограммой развития АПК на 2017-2021 годы, так и планом по улучшению инвестиционного климата в соответствии со стандартами ОЭСР.

Для привлечения инвесторов в Астане 25 августа будет проведен AgroInvest Forum 2017, организованный НУХ «КазАгро» и Министерством сельского хозяйства РК. Форум должен объединить свыше 100 участников из Казахстана, Китая, Ирана, ОАЭ, Венгрии, Польши, России, Испании, Турции и других стран. Представители госорганов, предприниматели и эксперты обсудят новые тренды и перспективы для ведения бизнеса в АПК, а казахстанские аграрии смогут провести встречи с потенциальными инвесторами, и ознакомить их со своими проектами.

На форуме планируют подписать ряд важных соглашений. Так, Аграрная кредитная корпорация и Европейский Инвестиционный банк заключат договор о займе на 100 миллионов евро, на срок до 10 лет. Средства планируют направить на адаптацию к изменению климата и смягчение его последствий в аграрном секторе Казахстана, а также на содействие развитию сельских предприятий. Продкорпорация планирует подписать меморандум о сотрудничестве с Исламской организацией по продовольственной безопасности и компанией RACS из ОАЭ.

Аналогичный меморандум - в планах у «КазАгро» с Азиатским банком развития. Кроме того, холдинг намерен заключить дебютную сделку Казахстанско-венгерского фонда по реализации проекта тепличного комплекса, и соглашение с компанией Da Vinci Capital об определении основных параметров совместного фонда прямых инвестиций. Предварительная сумма составляет 100 миллионов долларов.

Тем временем, с ростом инвествливаний растет и валовый выпуск продукции и услуг АПК. По итогам 7 месяцев объемы выпуска достигли 1,18 трлн тг - на 11,5% больше, чем годом ранее. Учитывая сезонность, лидируют преимущественно животноводческие регионы - Алматинская область (198,8 млрд тг, +12,1% за год) и ЮКО (187,8 млрд тг, +16,5% за год).

По итогам прошлого года валовый выпуск АПК составил сразу 3,62 трлн тг - это на 9,3% больше, чем в 2015 году. Показатели 2015 также опережали предыдущий год - сразу на 30,8%.

По итогам первых двух кварталов текущего года, валовая добавленная стоимость сельского, лесного и рыбного хозяйства достигала 515,9 млрд тг - это на 7,3% больше, чем годом ранее.

По итогам 2016 года ВДС АПК составляла 2,14 трлн тг - это 4,9% от общей валовой добавленной стоимости всех продуктов и услуг по РК, и 4,6% от ВВП за 2016 год.