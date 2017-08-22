Валовой внутренний продукт за январь-июнь 2017 года
Индекс физического объема (ИФО) Валового внутреннего продукта (ВВП) за январь-июнь 2017 года по отношению к соответствующему периоду предыдущего года составил 104,2%. В структуре ВВП доля производства товаров занимает 36,5%, услуг - 56,3%.
|
Номинальное значение и структура ВВП
|
|
|
ВДС млн. тенге
|
Структура, в %
|
к предыдущему году, в %
|
|
ИФО
|
дефлятор
|
Валовой внутренний продукт
|
20 935 846,9
|
100,0
|
104,2
|
103,8
|
Производство товаров
|
7 626 681,4
|
36,5
|
107,2
|
104,0
|
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
|
515 852,3
|
2,5
|
103,1
|
104,1
|
Промышленность
|
6 064 672,2
|
29,0
|
107,8
|
104,7
|
Строительство
|
1 046 156,9
|
5,0
|
105,9
|
100,3
|
Производство услуг
|
11 802 909,2
|
56,3
|
102,3
|
102,3
|
Валовая добавленная стоимость
|
19 429 590,6
|
92,8
|
104,2
|
103,0
|
Налоги на продукты
|
1 506 256,3
|
7,2
|
105,1
|
115,9
ВВП - в рыночных ценах представляет собой конечный результат производственной деятельности производителей-резидентов.
ИФО ВВП характеризует изменение объемов производства товаров и услуг в экономике за определенный период.
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