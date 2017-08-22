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Валовой внутренний продукт за январь-июнь 2017 года

 

Индекс физического объема (ИФО) Валового внутреннего продукта (ВВП) за январь-июнь 2017 года по отношению к соответствующему периоду предыдущего года составил 104,2%. В структуре ВВП доля производства товаров занимает 36,5%, услуг - 56,3%.

 

Номинальное значение и структура ВВП

 

 

ВДС млн. тенге

Структура, в %

к предыдущему году, в %

 

ИФО

дефлятор

Валовой внутренний продукт

20 935 846,9

100,0

104,2

103,8

 Производство товаров

7 626 681,4

36,5

107,2

104,0

 Сельское, лесное и рыбное хозяйство

515 852,3

2,5

103,1

104,1

 Промышленность

6 064 672,2

29,0

107,8

104,7

 Строительство

1 046 156,9

5,0

105,9

100,3

 Производство услуг

11 802 909,2

56,3

102,3

102,3

 Валовая добавленная стоимость

19 429 590,6

92,8

104,2

103,0

 Налоги на продукты

1 506 256,3

7,2

105,1

115,9

 

ВВП - в рыночных ценах представляет собой конечный результат производственной деятельности производителей-резидентов.

ИФО ВВП характеризует изменение объемов производства товаров и услуг в экономике за определенный период.

 

r22-08-2017-1

 

22 августа 2017, 11:02
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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