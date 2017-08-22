Валовой внутренний продукт за январь-июнь 2017 года

Индекс физического объема (ИФО) Валового внутреннего продукта (ВВП) за январь-июнь 2017 года по отношению к соответствующему периоду предыдущего года составил 104,2%. В структуре ВВП доля производства товаров занимает 36,5%, услуг - 56,3%.

Номинальное значение и структура ВВП ВДС млн. тенге Структура, в % к предыдущему году, в % ИФО дефлятор Валовой внутренний продукт 20 935 846,9 100,0 104,2 103,8 Производство товаров 7 626 681,4 36,5 107,2 104,0 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 515 852,3 2,5 103,1 104,1 Промышленность 6 064 672,2 29,0 107,8 104,7 Строительство 1 046 156,9 5,0 105,9 100,3 Производство услуг 11 802 909,2 56,3 102,3 102,3 Валовая добавленная стоимость 19 429 590,6 92,8 104,2 103,0 Налоги на продукты 1 506 256,3 7,2 105,1 115,9

ВВП - в рыночных ценах представляет собой конечный результат производственной деятельности производителей-резидентов.

ИФО ВВП характеризует изменение объемов производства товаров и услуг в экономике за определенный период.