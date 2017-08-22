В ДТП с молодожёнами в Костанае пострадал несовершеннолетний
22 августа 2017, 11:13
Всего пострадали четверо человек.
По факту ДТП, произошедшего 19 августа на пересечении улиц Садовая-Ленинградская, полицейские назначили экспертизы. По итогам которых будет возбуждено уголовное дело либо назначено административное производство в отношении виновника аварии, говорится в ответе пресс-службы ДВД Костанайской области на запрос "Алау".
Как сообщили в областном ведомстве, 22-летний водитель автомашины ВАЗ-2114 ехал на высокой скорости по второстепенной полосе улицы Ленинградская. Он не уступил дорогу Kia Rio, произошло столкновение, в результате которого пострадали четверо, в том числе и 17-летний пассажир.
Напомним, в ДТП пострадали молодожёны и их свидетели.
Фото: alau.kz.
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