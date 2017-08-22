Новый ведущий «Пусть говорят» выгнал гостя из студии под крики «Позор!»

Это случилось после того, как гость позволил себе неэтично высказаться о гибели экс-депутата Верховной рады Ирины Бережной.

Новый ведущий ток-шоу «Пусть говорят» Дмитрий Борисов удалил из студии программы украинского политолога Дмитрия Суворова. Это случилось после того, как гость позволил себе неэтично высказаться о гибели экс-депутата Верховной рады Ирины Бережной. Фрагмент скандального выпуска выложен на сайте Первого канала.





«Моторола, Гиви, Калашников, Чечетов, Бережная и так далее. На самом деле Бог просто забирает тех, кто желает зла Украине… Почему я должен жалеть людей, которые принесли войну в мою страну», — заявил Суворов.

После этих слов Борисов попросил эксперта покинуть студию. Суворов был вынужден уйти под крики «Позор!», «Вон отсюда!».









Напомним, Ирина Бережная погибла 5 августа в ДТП во время отпуска в Хорватии. Автомобиль, в котором находились бывший депутат Рады, ее восьмилетняя дочь и водитель, вылетел с серпантина в пропасть. Оба взрослых погибли, девочка получила легкие ранения.





Бережная была депутатом Рады от Партии регионов в 2007—2014 годах. После смены власти на Украине ушла в оппозицию и возглавила «Антифашистскую правозащитную лигу». Она, в частности, активно выступала против героизации Степана Бандеры.