Казахстанцам пришла фальшивая рассылка от имени "фонда Кулибаева"

Казахстанцы начали получать сообщения о бесплатной раздаче ранцев со школьными принадлежностями. Информация распространялась в Facebook и WhatsApp, сообщает сообщает Zakon.kz





"У кого есть дети 2010-2011 года 29 августа в 9ч на территории библиотеки Пушкина фонд Кулибаева благотворительно раздает ранцы со школьными принадлежностями. При себе иметь копии свидетельство о рождении ребенка и удостоверении . Сообщите всем кто имеет детей 2010-2011 г.", - говорилось в распространяемом сообщении.





В Национальной палате предпринимателей прокомментировали это сообщение.





"Уважаемые казахстанцы! Данная информация недостоверна и к Председателю Президиума НПП РК "Атамекен" Тимуру Кулибаеву отношения не имеет", - сообщается на странице палаты в Facebook.



