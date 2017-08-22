Казахстанцам пришла фальшивая рассылка от имени "фонда Кулибаева"
22 августа 2017, 11:24
В Национальной палате предпринимателей прокомментировали это сообщение.
Казахстанцы начали получать сообщения о бесплатной раздаче ранцев со школьными принадлежностями. Информация распространялась в Facebook и WhatsApp, сообщает Zakon.kz.
"У кого есть дети 2010-2011 года 29 августа в 9ч на территории библиотеки Пушкина фонд Кулибаева благотворительно раздает ранцы со школьными принадлежностями. При себе иметь копии свидетельство о рождении ребенка и удостоверении . Сообщите всем кто имеет детей 2010-2011 г.", - говорилось в распространяемом сообщении.
В Национальной палате предпринимателей прокомментировали это сообщение.
"Уважаемые казахстанцы! Данная информация недостоверна и к Председателю Президиума НПП РК "Атамекен" Тимуру Кулибаеву отношения не имеет", - сообщается на странице палаты в Facebook.
Фото: kp.ru.
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