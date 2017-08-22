Новый Таможенный кодекс презентован в Правительстве РК

Как отметил на заседании в правительстве министр финансов РК Бахыт Султанов, новый Таможенный кодекс РК облегчит ведение внешнеэкономической деятельности и позволит Казахстану максимально использовать транзитный и экспортный потенциал, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава ведомства рассказал об основных новеллах проекта Кодекса РК «О таможенном регулировании в Республике Казахстан».

«Разрешите осветить пять наиболее важных моментов упрощения таможенного администрирования, заложенных в проекте кодекса. Первое, с учетом норм наднационального таможенного кодекса закреплен приоритет электронного взаимодействия таможни и бизнеса. Процесс таможенного декларирования и выпуска товаров будет автоматизирован», - сказал он.

По его словам, теперь в случае отсутствия рисков информационная система будет принимать решения по таможенным декларациям в считанные минуты.

«При этом максимальный срок рассмотрения декларации сокращен с первого рабочего дня до 4-х часов. Такое новшество существенно снижает издержки бизнеса и ускоряет перемещение товаров через пункты пропуска», - уточнил министр.

Второе, на примере ряда стран с лучшим мировым опытом, внедрена возможность заполнения транзитных деклараций и пассажирских таможенных деклараций сотрудниками таможни. Это является альтернативой услугам брокерских компаний.

«Третье, в целях обеспечения принципа «партнерство государства и бизнеса» нами пересмотрены упрощения для уполномоченных экономических операторов. Теперь они обладают дополнительными упрощениями при транзите с признанием их статуса на всей территории Евразийского экономического союза», - сообщил Б. Султанов.

Кроме того, как он указал, в отношении операторов таможенные операции будут совершаться в первоочередном порядке непосредственно на их складах.

«Четвертое, в целях возможности применения передовых информационных технологий и решений заложена новая норма - электронное таможенное сопровождение. Она позволит заменить применяемое на сегодняшний день физическое сопровождение товаров», - пояснил министр.

И пятое, по его информации, проработана платежная часть таможенного администрирования.

«По ее итогам установлена возможность внесения таможенных платежей авансом в счет предстоящих обязательств, а также их использование в качестве обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов», - заключил глава ведомства.

В проекте Кодекса также предусматриваются положения, направленные на развитие казахстанско-китайского проекта - Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос». По его словам, подход по применению процедуры свободной таможенной зоны был разработан и согласован совместно с бизнесом и с учетом создания специальной экономической зоны на территории данного Центра.

«Допущена возможность потребления иностранных товаров на территории МЦПС «Хоргос» без декларирования и уплаты таможенных платежей. Это позволит ввозить иностранный товар для сферы услуг и общественного питания без дополнительных затрат. Открывается возможность функционирования магазинов беспошлинной торговли, где будет осуществляться реализация как отечественных, так и иностранных товаров физическим лицам в розницу, что повышает туристический интерес к МЦПС «Хоргос»», - сообщил министр финансов РК Бахыт Султанов.

«Считаем, что с вступлением нового кодекса в силу мы выйдем на новый уровень взаимодействия государства и бизнеса и, внешнеэкономическая деятельность станет более упрощенной и урегулированной», - заключил он.

Ксения Давыдова