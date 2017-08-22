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Сагинтаев поручил активнее информировать население по госпрограмме «Нурлы жер»

22 августа 2017, 11:38

Министр поручил до первого октября внести проект решения правительства, предусматривающий корректировку механизмов программы.

Министерство по инвестициям и развитию совместно с министерством информации должны разработать план по корректировки механизмов программы «Нурлы жер» и ее информационному сопровождению. Такое поручением дал сегодня ведомствам во время заседания правительства премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что глава государства отметил слабую информированность населения и низкую активность участия в программе «Нурлы жер» банков, и что министры не раз обсуждали этот вопрос в правительстве.

«Большинство регионов еще даже не приступали к реализации направления по субсидированию кредитов застройщиков и поддержки ипотеки. Нет эффективной работы с частными застройщиками. Также плохо работаем с банками второго уровня. Продолжается неравномерное распределение средств между регионами без учета количества вкладчиков ЖССБ и очередников», - сказал он.

«Поэтому поручаю министерству по инвестициям и развитию совместно с холдингом «Байтерек» и акимами регионов до первого октября внести проект решения правительства, предусматривающий корректировку механизмов программы. Министерству по инвестициям и развитию совместно с министерством информации утвердить медиаплан по информационному сопровождению механизмов программы, акимам нужно активно подключаться к этой работе», - заключил Сагинтаев.

Татьяна Ковалева, Астана
Фото с сайта kursiv.kz

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