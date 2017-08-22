Новый Таможенный кодекс РК направлен на развитие сотрудничества с Китаем

В проекте Таможенного Кодекса предусматриваются положения, направленные на развитие казахстанско-китайского проекта - Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос», сообщил министр финансов РК Бахыт Султанов на заседании правительства РК, передает корреспондент Zakon.kz.

«С учетом создания специальной экономической зоны на территории данного Центра, совместно с бизнесом был согласован и урегулирован подход по применению процедуры свободной таможенной зоны», - сказал он, представляя проект нового Таможенного кодекса.

По его словам, в документе допущена возможность потребления иностранных товаров на территории МЦПС «Хоргос» без декларирования и уплаты таможенных платежей.

«Это позволит ввозить иностранный товар для сферы услуг и общественного питания без дополнительных затрат», - уточнил глава ведомства.

Министр отметил, что также открывается возможность функционирования магазинов беспошлинной торговли, где будет осуществляться реализация как отечественных, так и иностранных товаров физическим лицам в розницу, что повышает туристический интерес к МЦПС «Хоргос».

Считаем, что с вступлением нового кодекса в силу мы выйдем на новый уровень взаимодействия государства и бизнеса, и внешнеэкономическая деятельность станет более упрощенной и урегулированной», - заключил он.

По итогам рассмотрения проекта нового Таможенного кодекса, правительство одобрило документ.

Ксения Давыдова