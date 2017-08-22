Банки второго уровня и госорганы препятствуют работе судей СМЭС

Банки второго уровня и государственные органы не предоставляют необходимую информацию судьям специализированного межрайонного экономического суда (СМЭС) Астаны в срок. В итоге при рассмотрении дел о банкротстве и применении реабилитационной процедуры служители Фемиды не имеют полной картины. Об этом во время круглого стола по вопросам взаимодействия с уполномоченными государственными органами рассказала и.о. председателя СМЭС Астаны Айгуль Жамансариева, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, судьи СМЭС при поступлении заявлений в суд, наряду с другими требованиями, определенными в ГПК выносят определение об истребовании доказательств. То есть обращаются во все регистрирующие государственные органы: в банки за информацией о наличии денежных средств, в органы юстиции за сведениями об имеющемся имуществе, в органы административной полиции за данными о регистрации транспортных средств, и так далее.

«Эти определения направляются, однако ответы на них мы не всегда вовремя получаем, можно даже сказать, что никогда они вовремя не поступают, - сказала Айгуль Жамансариева. - Вы знаете прекрасно, что сроки усеченные, один месяц на рассмотрение если обратился с заявлением сам должник и просит признать банкротом, 2 месяца, если обратился кредитор. Отсчет идет не с момента окончания подготовки, как по ГПК, а с момента возбуждения дела, то есть через 2 месяца суд должен рассмотреть его по существу и вынести решение. А мы не можем получить сведения. Соответственно, не обеспечивается полнота судебного разбирательства, а на просьбы судей временному управляющему предоставить сведения не всегда получается у этого должностного лица их предоставить, поскольку есть определенные законодательно установленные ограничения в его действиях».

Если государственные структуры просто опаздывают с ответами на запросы суда, то банки их и вовсе игнорируют.

«Мы идем на помощь временному управляющему, судья выносит определение и направляет в адрес банков, которые зачастую расположены в Алматы. И вот пока этот запрос приходит, время на рассмотрение дела истекает, и выносится решение. У меня самой была такая практика, что я после вынесения решения приобщала к делу все эти запросы», - рассказала Жамансариева.

В практике другого судьи СМЭС Агата Смаилова, бывали случаи, когда банки просто отказывались предоставлять информацию суду, ссылаясь на закон «о банковской деятельности».

«Мы вынесли определение об истребовании сведений по движениям денежных средств по лицевым счетам, открытого счета в банке. Этот банк нам дает ответ: «сообщаем следующее, что в соответствии со статьей 50 закона «о банковской деятельности», банковская тайна включает в себя сведения …». И так далее на целом листе расписывает, что такое банковская тайна, и указывает, «на основании изложенного исполнение банком запроса считаем невозможным, в связи с тем, что запрашиваемая информация относится к банковской тайне». Это что означает, что закон не писан что ли? Почему такие ответы идут на судебный акт?» - возмутилась она.

Представитель банка, о котором шла речь, пообещал разобраться в этом недоразумении и не допускать подобного.

«Такой ответ является основанием для вынесения частного определения, но вы поймите, что таким образом мы проблему не решим, поэтому надо комплексно, глобально, по государственному подходить к этим проблемам», - добавила и.о. председателя СМЭС.

Чтобы ликвидировать волокиту, затягивание сроков и соблюсти все процессуальные сроки Жамансариева предложила, сотрудникам Комитета государственных доходов МФ РК самим истребовать информацию у банков о займах, действующих счетах и финансовых движениях денег должника. Аргументируя это тем, что заявления зачастую подают сотрудники их ведомства, и у них есть полномочия запрашивать информацию.

«У нас есть инструменты, мы можем не принимать ваши заявления с соответствующими разъяснениями о том, что нужно дополнить (в иске - от авт.). Это в исковом производстве мы не занимаемся сбором информации, но здесь мы должны установить не платежеспособность должника. Поэтому чтобы не было волокиты, и все были соблюдены процессуальные сроки. Вот такая у нас есть просьба», - заключила она.

Татьяна Ковалева