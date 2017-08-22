Обжалование действий (бездействия) судебного исполнителя

В соответствии с требованиями норм статьи 250 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан жалоба на действия (бездействие) судебного исполнителя подается в районный суд обслуживаемого судебным исполнителем территориального участка в течение десяти рабочих дней со дня совершения действия или со дня, когда взыскателю или должнику, не извещенному о времени и месте совершения действия судебного исполнителя стало о нем известно.

Установленный законом срок подачи жалобы является процессуальным сроком, поэтому на него распространяются положения, предусмотренные главой 10 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан. Обязанность доказывания времени, когда заявителю стало известно о принятом решении, совершенном судебном исполнителем действии (бездействии), возлагается на заявителя. В связи с чем, если жалоба подана по истечению процессуального срока, установленного статьей 250 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан и отсутствует ходатайство о восстановлении пропущенного срока, то такие жалобы судом рассмотрению не подлежат и возвращаются заявителю по правилам статьи 124 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан.

Вместе с тем, необходимо отметить, что возврат заявления не препятствует повторному обращению в суд с жалобой на действия судебного исполнителя при соблюдении требований главы 10 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан.

Оплаченная при подаче заявления государственная пошлина подлежит возврату подателю, так как по данной категории споров заявители освобождаются от ее уплаты в силу положений Налогового Кодекса Республики Казахстан.

Судья Бостандыкского районного суда

г. Алматы Э.Оспанова