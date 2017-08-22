ПРЕСС - РЕЛИЗ

Участники Национального превентивного механизма выработают эффективные подходы по мониторингу детских учреждений

22августа 2017года г. Актау

21-22 августа в г. Актау состоялся обучающий тренинг по вопросам мониторинга детских учреждений в Казахстане для представителей НПМ из Мангистауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Акмолинской областей и г. Астаны.

Мероприятие организованоофисом Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан при поддержке Представительств Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Европейского Союза в Казахстане и Офиса программ ОБСЕ в Астане.

Основная цель мероприятия заключается в повышении потенциала участников НПМ и обеспечении профессионального подхода, учитывающего интересы ребенка в ходе мониторинговой деятельности, направленной на превенцию пыток и жестокого обращения в детских учреждениях.

«Тематика данного тренинга определена неслучайно. Ожидается, что в рамках законопроекта, инициированного в 2016 году Уполномоченным по правам человека в Республике Казахстан, под мандат НПМ попадет еще 216 учреждений, в числе которых - дома ребенка, медико-социальные учреждения для детей с инвалидностью, корректирующие школы-интернаты, детские дома и другие»,- отметил, во время приветственной речи, руководитель национального центра по правам человека Серик Оспанов.

Для проведения тренинга в качестве экспертов приглашены руководитель бельгийского отделения НПО «DefenceforChildren-Interational» Бенуа Ван Кейсбилк, национальный консультант ЮНИСЕФ, член Координационного совета НПМ, директор Карагандинского филиала Казахстанского международного бюро по правам человека Юрий Гусаков и эксперт по психологическим аспектам детства Ирина Мацкевич.

Актуальность проведения тренинга продиктована также планируемым расширением мандата НПМ путем включения в перечень объектов мониторинга новых категорий закрытых учреждений для детей.

Сегодня свыше ста правозащитников Казахстана при координирующей роли Уполномоченного по правам человека посещают центры адаптации несовершеннолетних, специальные организации образования, организации образования с особым режимом содержания, воспитательные колонии, камеры для содержания несовершеннолетних в следственных изоляторах и изоляторах временного содержания, полицейские участки, детские отделения при наркологических, психиатрических, туберкулезных диспансерах, дом ребенка при женской колонии.

В период с 2014-2016 годы было посещено порядка 100 таких учреждений.

Ожидается, что в рамках законопроекта, инициированного в 2016 году Омбудсменом Республики Казахстан под мандат НПМ подпадет еще 216 учреждений, в числе которых - дома ребенка, медико-социальные учреждения для детей с инвалидностью, коррекционные школы-интернаты, детские дома и другие.

В этом контексте программа тренинга включает в себя широкий спектр вопросов нормативно-правового и практического обеспечения мониторинга в соответствии с международными стандартами.

Эксперты представили участникам конкретные инструментарии и методики мониторинга прав детей в учреждениях, а также предложили меры по совершенствованию существующих механизмов.

По результатам тренинга были выработаны рекомендации по совершенствованию эффективности мониторинговой деятельности НПМ в указанной сфере.

Тренинг продолжит свою работу в Астане и Кызылорде для участников НПМ ряда других областей Казахстана.

Пресс-служба аппарата Уполномоченного

по правам человека в Республике Казахстан