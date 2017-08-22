В ВКО реализаторы бензина могли повысить цены по сговору

В ВКО идет расследование в отношении 19 реализаторов ГСМ. Их подозревают в согласованном повышении цен на бензин и дизельное топливо, передает передает YK-avto.kz со ссылкой на информацию Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК.





Согласно официальной информации, в ВКО с августа по декабрь 2016 года и с января по февраль этого года 19 реализаторов нефтепродуктов могли согласованно повысить цены на ГСМ.





— В настоящее время расследование находится на завершающем этапе, субъектам расследований были направлены проекты заключений, — сообщает пресс-служба КРЕМЗК и ПП. — По результатам будут приняты меры антимонопольного реагирования.





Реализаторам, если их вина будет доказана, грозит штраф в 58 с половиной миллионов тенге.



