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В ВКО реализаторы бензина могли повысить цены по сговору

22 августа 2017, 11:49

Расследование находится на завершающем этапе.

В ВКО идет расследование в отношении 19 реализаторов ГСМ. Их подозревают в согласованном повышении цен на бензин и дизельное топливо, передает YK-avto.kz со ссылкой на информацию Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК.

Согласно официальной информации, в ВКО с августа по декабрь 2016 года и с января по февраль этого года 19 реализаторов нефтепродуктов могли согласованно повысить цены на ГСМ.

— В настоящее время расследование находится на завершающем этапе, субъектам расследований были направлены проекты заключений, — сообщает пресс-служба КРЕМЗК и ПП. — По результатам будут приняты меры антимонопольного реагирования.

Реализаторам, если их вина будет доказана, грозит штраф в 58 с половиной миллионов тенге.

Фото: diapazon.kz.

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