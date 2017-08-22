В ВКО реализаторы бензина могли повысить цены по сговору
22 августа 2017, 11:49
Расследование находится на завершающем этапе.
В ВКО идет расследование в отношении 19 реализаторов ГСМ. Их подозревают в согласованном повышении цен на бензин и дизельное топливо, передает YK-avto.kz со ссылкой на информацию Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК.
Согласно официальной информации, в ВКО с августа по декабрь 2016 года и с января по февраль этого года 19 реализаторов нефтепродуктов могли согласованно повысить цены на ГСМ.
— В настоящее время расследование находится на завершающем этапе, субъектам расследований были направлены проекты заключений, — сообщает пресс-служба КРЕМЗК и ПП. — По результатам будут приняты меры антимонопольного реагирования.
Реализаторам, если их вина будет доказана, грозит штраф в 58 с половиной миллионов тенге.
Фото: diapazon.kz.
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