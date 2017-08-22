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Законодательство по вопросам страхования в растениеводстве изменится в 2018 году

22 августа 2017, 11:57

«Подготовить изменения и дополнения в законодательство по вопросам обязательного страхования в растениеводстве, в том числе через регулирование деятельности общества взаимного страхования» - Сагинтаев.

В Казахстане к 1 января 2018 года должны быть готовы изменения и дополнения в законодательство по вопросам обязательного страхования в растениеводстве, в том числе через регулирование деятельности общества взаимного страхования. Об этом сегодня во время заседания правительства сказал премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент Zakon.kz.

«По развитию АПК президент еще раз акцентировал внимание на вопросы финансового оздоровления крупных агрохолдингов и страхования в растениеводстве. В связи с этим поручаю МСХ совместно с ассоциацией финансистов Казахстана, НПП «Атамекен» и акимами областей в месячный срок провести детальный анализ финансового оздоровления крупных агрохолдингов, внести в правительство соответствующее предложение», - сказал глава правительства.

«Необходимо к 1 января 2018 года подготовить изменения и дополнения в законодательство по вопросам обязательного страхования в растениеводстве, в том числе через регулирование деятельности общества взаимного страхования», - заключил он.

Татьяна Ковалева, Астана


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