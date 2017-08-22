Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Раскрыты подробности уничтожающего рак витамина

22 августа 2017, 12:03

Как показали эпидемиологические исследования, люди с низким уровнем витамина С в крови более подвержены развитию лейкозов, чем остальные.

Американские ученые раскрыли подробности механизмов, благодаря которым витамин С эффективен в борьбе с лейкозами. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature.

Специалисты заметили, что по мере дифференциации гемопоэтических стволовых клеток человека и мышей уровень витамина С и активность гена TET2 в лейкоцитах снижается.

Эксперименты, проведенные на грызунах, показали, что восстановление физиологического уровня соединения в крови снижает вероятность развития лейкозов.

Как показали эпидемиологические исследования, люди с низким уровнем витамина С в крови более подвержены развитию лейкозов, чем остальные. Новая работа ученых подтверждает данные выводы. Ранее в журнале Cell была опубликована статья, где представлены аналогичные результаты, согласно которым витамин C эффективен для борьбы с лейкозами.

Источник: Lenta.ru
Фото: MedWeb.ru


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...