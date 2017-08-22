Раскрыты подробности уничтожающего рак витамина
22 августа 2017, 12:03
Как показали эпидемиологические исследования, люди с низким уровнем витамина С в крови более подвержены развитию лейкозов, чем остальные.
Американские ученые раскрыли подробности механизмов, благодаря которым витамин С эффективен в борьбе с лейкозами. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature.
Специалисты заметили, что по мере дифференциации гемопоэтических стволовых клеток человека и мышей уровень витамина С и активность гена TET2 в лейкоцитах снижается.
Эксперименты, проведенные на грызунах, показали, что восстановление физиологического уровня соединения в крови снижает вероятность развития лейкозов.
Как показали эпидемиологические исследования, люди с низким уровнем витамина С в крови более подвержены развитию лейкозов, чем остальные. Новая работа ученых подтверждает данные выводы. Ранее в журнале Cell была опубликована статья, где представлены аналогичные результаты, согласно которым витамин C эффективен для борьбы с лейкозами.
Источник: Lenta.ru
Фото: MedWeb.ru
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