Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Смертельное ДТП в Шымкенте: За рулем BMW находился полицейский

22 августа 2017, 12:06

Он водворен в изолятор временного содержания.

По факту наезда на пешеходов возбуждено уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

Напомним, ДТП со смертельным исходом произошло 18 августа. Очевидцы происшествия записали последствия на камеры телефонов.

Как сообщили в пресс-службе ДВД ЮКО, авария произошла по ул. Жибек жолы. Полицейскими было установлено, что водитель BMW, 1985 г.р. совершил наезд на трех пешеходов. От полученных травм мужчина 1980 г.р. скончался на месте происшествия. Женщина 1981 г.р. и ребенок, 2010 г.р. с различными травмами доставлены в больницу Шымкента.

"Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 345 ч.3 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Назначен ряд экспертиз. Подозреваемый водитель, сотрудник органов внутренних дел, водворен в ИВС. Проводится досудебное расследование", - сообщили в ДВД ЮКО.

Фото: кадр из видео.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...