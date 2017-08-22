Смертельное ДТП в Шымкенте: За рулем BMW находился полицейский
22 августа 2017, 12:06
Он водворен в изолятор временного содержания.
По факту наезда на пешеходов возбуждено уголовное дело, сообщает Zakon.kz.
Напомним, ДТП со смертельным исходом произошло 18 августа. Очевидцы происшествия записали последствия на камеры телефонов.
Как сообщили в пресс-службе ДВД ЮКО, авария произошла по ул. Жибек жолы. Полицейскими было установлено, что водитель BMW, 1985 г.р. совершил наезд на трех пешеходов. От полученных травм мужчина 1980 г.р. скончался на месте происшествия. Женщина 1981 г.р. и ребенок, 2010 г.р. с различными травмами доставлены в больницу Шымкента.
"Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 345 ч.3 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Назначен ряд экспертиз. Подозреваемый водитель, сотрудник органов внутренних дел, водворен в ИВС. Проводится досудебное расследование", - сообщили в ДВД ЮКО.
Фото: кадр из видео.
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