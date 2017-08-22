В Костанайской области умер мальчик, пытавшийся осмолить голову барана
22 августа 2017, 12:10
Периодически Улан приходил в сознание и общался с родителями.
Умер 15-летний Улан Айдаров, который получил 50% ожогов тела, когда смолил голову барана. Об этом "Костанайским Новостям" сообщила родственница мальчика Дина Байтас.
По словам Дины, Улан ушел этой ночью, когда находился в больнице.
Трагедия произошла в селе Костобе. Мальчик нечаянно направил паяльную лампу на себя. Периодически Улан приходил в сознание и общался с родителями, но прогнозы врачей изначально были неблагоприятными
Самат Каримов.
Фото: kstnews.kz.
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