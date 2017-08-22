В Костанайской области умер мальчик, пытавшийся осмолить голову барана

Периодически Улан приходил в сознание и общался с родителями.

Умер 15-летний Улан Айдаров, который получил 50% ожогов тела, когда смолил голову барана. Об этом " Об этом " Костанайским Новостям " сообщила родственница мальчика Дина Байтас.





По словам Дины, Улан ушел этой ночью, когда находился в больнице.





Трагедия произошла в селе Костобе. Мальчик нечаянно направил паяльную лампу на себя. Периодически Улан приходил в сознание и общался с родителями, но прогнозы врачей изначально были неблагоприятными





Самат Каримов.



