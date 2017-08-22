Минэкономики будет ежемесячно мониторить ход исполнения программы «Нурлы Жол»

Премьер-министр республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев поручил министерству экономики ежемесячно проводить мониторинг за своевременным вводом объектов по госпрограмме «Нурлы Жол» во время заседания правительства, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, глава государства в ходе совещания обратил внимание, что по итогам 7 месяцев реализации госпрограммы «Нурлы Жол» освоено только 40% из выделенных средств.

«Это говорит о том, что администраторы программ продолжают практику освоения большей части средств во втором полугодии, о чем мы говорили на прошлом заседании, когда рассматривали итоги 7 месяцев. Ответственным госорганам и акиматам надо на постоянном контроле держать этот вопрос. Особенно это касается объектов образования».

«Министерству экономики поручаю на ежемесячной основе проводить мониторинг за своевременным вводом объектов и информировать правительство», - добавил он.

Сагинтаев отдельно обратился к министру образования и напомнил, что в начале сентября правительство заслушает его отчет о работе по строительству учебных учреждений.

«Ерлан Кенжегалиевич, в начале сентября мы детально заслушаем ход реализации по школам, так как до первого сентября дополнительно планируется ввести в эксплуатацию 48 школ. В начале сентября, первая неделя, именно дополнительная информация от министра образования и науки по исполнению данного пункта», - заключил он.

Татьяна Ковалева