В соответствии с пунктом 32 Правил отбора претендентов для присуждения международной стипендии «Болашак», утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 июня 2008 года № 573, утверждены Правила организации работы, связанной с возвратом бюджетных средств, затраченных на обучение победителей конкурса на присуждение международной стипендии «Болашак», отказавшихся от стипендии либо лишенных международной стипендии «Болашак», а также имеющих финансовую задолженность перед администратором международной стипендии «Болашак».

В частности, администратор осуществляет работу, связанную с возвратом бюджетных средств, затраченных на обучение победителей конкурса, отказавшихся от стипендии либо лишенных стипендии «Болашак», а также имеющих финансовую задолженность перед Администратором.

В соответствии с пунктом 31 Правил, при принятии Республиканской комиссией решения о лишении стипендии «Болашак», либо решения о принятии отказа от стипендии «Болашак» Администратор письменно (произвольной форме) уведомляет должников в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня вынесения соответствующего решения.

На основании протокольного решения Республиканской комиссии о лишении стипендии «Болашак», либо о принятии отказа от стипендии «Болашак», Администратор проверяет полноту начисленных расходов, наличие незакрытых авансовых платежей, определяет расходы, затраченные на организацию обучения должников, в течение 10 (десяти) рабочих дней.

По окончанию формирования суммы расходов, затраченных на организацию обучения должников, Администратор письменно, а также посредством электронной почтой и телефонной связи уведомляет должника о необходимости погашения суммы расходов.

Уведомление о возмещении расходов за организацию обучения по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам направляется в письменной форме должнику по последнему известному его места жительства.

По окончанию обучения выпускниками стипендии «Болашак» Администратор в течение 10 (десяти) рабочих дней проверяет полноту начисленных расходов, затраченных на организацию их обучения, наличие незакрытых ими авансовых платежей, с целью установления факта наличия у них задолженности перед Администратором.

В случае установления факта наличия задолженности у выпускников стипендии «Болашак» Администратор письменно, а также посредством электронной почтой и телефонной связи уведомляет финансового должника о необходимости погашения суммы задолженности.

Уведомление о возмещении финансовой задолженности по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам направляется в письменной форме финансовому должнику по последнему известному месту жительства.

В случае отсутствия возможности погашения расходов (задолженности) должником (финансовым должником) единовременным платежом, Администратор предусматривает погашение путем заключения соглашения о возмещении задолженности с составлением графика платежей.

Порядок заключения соглашения о возмещении расходов (задолженности) должником (финансовым должником) осуществляется в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.

Должник (финансовый должник) в случае согласия погашения имеющихся расходов (задолженности) направляет Администратору заявление (в произвольной форме) о необходимости заключения Соглашения с приложением следующих документов:

1) копия удостоверения личности должника (финансового должника), в том числе супруга (и);

2) справка с места работы о заработной плате должника (финансового должника);

3) копия свидетельства о заключении брака, либо нотариально заверенное заявление о семейном положении должника (финансового должника);

4) выписка с пенсионного счета за последний год (либо справку с Государственной корпорации «Правительство для граждан» о пенсионных отчислениях) должника (финансового должника), в том числе супруга (и);

5) справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества должника (финансового должника), в том числе супруга (и);

6) дополнительные документы должника (финансового должника), имеющие значение для принятия решения об установлении размеров сумм ежемесячных платежей и возможном сроке погашения расходов (задолженности), в том числе супруга (и).

Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.