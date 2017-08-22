"Зарплата в конвертах": чем грозит казахстанцам неофициальный доход

Прежде чем согласиться получать заработную плату «в конвертах», следует подумать, чем это может обернуться в будущем.

Нередко работодатели, пользуясь правовой неграмотностью работника, при заключении трудового договора указывают заниженную заработную плату либо вовсе принимают его на работу без заключения такого договора. Таким образом работодатель уклоняется от уплаты налогов, пенсионных и социальных отчислений.





О том чем грозит работающим казахстанцам, получающим "зарплату в конверте" рассказали Zakon.kz в ДГД по городу Алматы.





Размер указанных выплат зависит от официального размера заработной платы. Поэтому не секрет, что некоторые работодатели стараются максимально сократить ее официальную часть. Соответственно снижаются производственные издержки и такой способ оплаты труда выгоден работодателю. Кроме того, начиная с июля 2017 года, на них возлагаются новые обязательства по уплате отчислений на обязательное социальное медицинское страхование, позволяющие бесплатно получать медицинские услуги.





А задумывались ли Вы о том какие последствия ожидают Вас?





Работники, которые получают зарплату «в конвертах», всегда находятся в зоне риска. Если с работником не заключен трудовой договор, то в случае возникновения любого спора или несчастного случая работодатель практически освобождается от юридических обязательств перед сотрудником. При возникновении разногласий работодатель также может уволить такого работника в любой момент.





Без официально заключенного трудового договора контролирующие органы помочь в таких ситуациях не могут, и пострадавшим приходится обращаться в суд.





Кроме того, возможность улучшения жилищных условий у такой категории работников невелика. То есть, шансы получить у банка ипотечное кредитование минимальны, так как ссуду они выдают из расчета официальной заработной платы.





А размер пособия по беременности, по уходу за ребенком? А размер пенсионных выплаты? Их размер также напрямую зависит от официального размера заработной платы работника и чем она больше, тем выше сумма пособий и пенсий подлежит выплате в последующем.





В противном случае прирост пенсионного капитала идет гораздо медленнее. В итоге после долгих лет хорошо оплачиваемого труда работник обрекает себя на получение минимальной пенсии.





Кроме того, у получателей зарплаты «в конверте» могут возникнуть проблемы с законом при введении всеобщего декларирования, запланированного в Казахстане на 2020 год.





И если вы официально получаете зарплату в 25 тыс. тенге в месяц, а фактически получаете 125 тыс. тенге, при этом скопили за определенное время какую-то сумму и сделали приобретения, которые не соразмерны вашей официальной зарплате, то возникнут вопросы относительно источника вашего дохода.





Таким образом, ситуация, когда работник большую часть зарплаты получает «в конверте», существенно ухудшает его социальную защищенность, ведь в некоторых случаях государственная поддержка (пенсия, пособия и т.д.) зависит от уровня официальной зарплаты.





Поэтому, прежде чем согласиться получать заработную плату «в конвертах», следует подумать, чем это может обернуться в будущем.





Обо всех фактах выдачи зарплатах в «конвертах» просим сообщать по телефону доверия 8-727- 279 29 56.





Фото с сайта sharij.net



