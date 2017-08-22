В Талгаре совершено нападение на отделение банка
22 августа 2017, 12:53
По факту разбойного нападения начато уголовное расследование.
В Талгаре злоумышленники совершили нападение на отделение Kaspi Bank, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области, преступление было зарегистрировано сегодня утром.
"На месте происшествия работает оперативно следственная группа талгарского РУВД и сотрудники областного ДВД. По факту разбойного нападения начато уголовное расследование", - сообщили в ДВД.
В Kaspi Bank подтвердили информацию о нападении.
Фото: Today.kz.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4874266-0bfee67df8be08af18d6ea5d33983f70
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...