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В Талгаре совершено нападение на отделение банка

22 августа 2017, 12:53

По факту разбойного нападения начато уголовное расследование.

В Талгаре злоумышленники совершили нападение на отделение Kaspi Bank, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области, преступление было зарегистрировано сегодня утром.

"На месте происшествия работает оперативно следственная группа талгарского РУВД и сотрудники областного ДВД. По факту разбойного нападения начато уголовное расследование", - сообщили в ДВД.

В Kaspi Bank подтвердили информацию о нападении.

Фото: Today.kz.

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