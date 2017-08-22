Видео дерзкого ограбления отделения банка в Талгаре

Злоумышленники проникли в отделение банка через потолок.

В городе Талгар Алматинской области было совершенно разбойное нападение на отделение Kaspi Bank,





На видеокадрах с камер наблюдения видно, как двое мужчин в масках проникли в закрытое отделение банка с потолка. В отделении находились две женщины- кассира, которых злоумышленники повалили на пол.

Пока один из мужчин пытался связать девушек, другой обыскивал сейф и кассу, с целью завладеть деньгами.





Как сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области, преступление было зарегистрировано сегодня утром.







