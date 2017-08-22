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Видео дерзкого ограбления отделения банка в Талгаре

22 августа 2017, 13:00

Злоумышленники проникли в отделение банка через потолок.

В городе Талгар Алматинской области было совершенно разбойное нападение на отделение Kaspi Bank, сообщает Zakon.kz.

На видеокадрах с камер наблюдения видно, как двое мужчин в масках проникли в закрытое отделение банка с потолка. В отделении находились две женщины- кассира, которых злоумышленники повалили на пол.
Пока один из мужчин пытался связать девушек, другой обыскивал сейф и кассу, с целью завладеть деньгами.

Как сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области, преступление было зарегистрировано сегодня утром.


В пресс-службе Kaspi Bank сообщили, что клиентов в этот момент в отделении не было. Никто из сотрудников не пострадал. Сотрудники банка немедленно активировали тревожную кнопку и передали информацию о случившемся в правоохранительные органы.

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