Более 30 человек пострадали при столкновении поездов в США
22 августа 2017, 13:07
Пострадавших доставили в районные больницы.
Пассажирский поезд врезался в стоявший состав на станции в пригороде Филадельфии в американском штате Пенсильвания, сообщает НТВ.ru.
Более 30 человек получили травмы в результате столкновения поездов. Пострадавших доставили в районные больницы. По меньшей мере четыре человека получили серьезные травмы.
Причина железнодорожной аварии не сообщается.
По словам представителя транспортного управления Пенсильвании, инцидент произошел примерно в 00:15 по местному времени в пригороде Аппер Дерби.
Фото: ntv.ru
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