В Kaspi Bank прокомментировали ограбления в Талгаре
22 августа 2017, 13:08
Преступникам удалось сбежать их разыскивает полиция.
В пресс-службе Kaspi Bank редакции Zakon.kz подтвердили факт ограбления одного из отделений банка в городе Талгар Алматинской области.
22 августа Kaspi Bank обратился в правоохранительные органы в связи с проникновением двух мужчин через крышу в отделение банка с целью грабежа.
В пресс-службе банка сообщили, что клиентов в этот момент в отделении не было. Никто из сотрудников банка не пострадал.
Сотрудники банка немедленно активировали тревожную кнопку и передали информацию о случившемся в правоохранительные органы.
Служба безопасности банка активно сотрудничает с правоохранительными органами и предоставляет всестороннюю информацию и помощь для нахождения преступников.
Сумма ущерба уточняется, сообщили в пресс-службе банка.
Фото с сайта kstati.dp.ua
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4874271-0c8f00349a1f9b9be8078da39c1de3dd
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...