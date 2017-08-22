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В Kaspi Bank прокомментировали ограбления в Талгаре

22 августа 2017, 13:08

Преступникам удалось сбежать их разыскивает полиция.

В пресс-службе Kaspi Bank редакции Zakon.kz подтвердили факт ограбления одного из отделений банка в городе Талгар Алматинской области.

22 августа Kaspi Bank обратился в правоохранительные органы в связи с проникновением двух мужчин через крышу в отделение банка с целью грабежа.

В пресс-службе банка сообщили, что клиентов в этот момент в отделении не было. Никто из сотрудников банка не пострадал.

Сотрудники банка немедленно активировали тревожную кнопку и передали информацию о случившемся в правоохранительные органы.
Служба безопасности банка активно сотрудничает с правоохранительными органами и предоставляет всестороннюю информацию и помощь для нахождения преступников.

Сумма ущерба уточняется, сообщили в пресс-службе банка.

Фото с сайта kstati.dp.ua

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