Воры похитили оружие из охраняемой квартиры в Семее. Целью грабителей, проникших в квартиру по улице Ибраева, возможно, были только деньги и украшения, хранящиеся в доме. Однако там же они обнаружили два охотничьих ружья. Помимо драгоценностей домушники прихватили и винтовки, сообщает сообщает Timeskz





Причем обчищенная квартира находилась под охраной. Тем не менее, сигнализация предательски «промолчала», когда преступники взламывали дверь. Они спокойно зашли в квартиру, а потом «по-английски» удалились с похищенным.





– В ходе осмотра места происшествия полицейскими было выявлено, что установленная владельцем оружия шумовая сигнализация и датчик движения, действительно, не сработали в момент взлома. Причина – неисправность источника питания. Несвоевременная замена «севших» аккумуляторов привела к похищению огнестрельного оружия. В настоящее время ведется поиск злоумышленников, – сообщили в ДВД ВКО.





Вполне возможно, что теперь винтовки могут быть использованы для совершения преступлений, попав в незаконный оборот оружия.





В ДВД также обращают внимание на то, что в соответствии с законодательством, владельцы обязаны не только обеспечить сохранность оружия и патронов к нему, но и должны регулярно проверять исправность установленных систем сигнализации.





За нарушения этих правил предусмотрена, в том числе уголовная ответственность.





Надежда Михеева.



