Факт обнаружения тела новорождённого ребёнка в Костанае прокомментировали прокуроры
22 августа 2017, 13:21
В настоящее время преступление остается нераскрытым. Ход расследования находится на контроле прокуратуры города.
По факту обнаружения тела новорождённого ребёнка в пакете отработаны беременные женщины, подпадающие по срокам беременности к примерному возрасту младенца, состоящие на учете в поликлиниках города, в перинатальных центрах и частных клиниках. Об этом говорится в ответе областной прокуратуры на запрос портала "Алау".
Проверяются на причастность женщины, посещавшие консультацию в клиниках города, подходящие по сроку беременности. Продолжается подворный обход частного сектора, расположенного в районе обнаружения тела младенца.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка". В настоящее время преступление остается нераскрытым. Ход расследования находится на контроле прокуратуры города.
Напомним, 2 августа на пульт "102" Южного отдела полиции Костаная обратилась фармацевт. Она рассказала, что бомж сообщил ей о найденном новорожденном ребенке в пакете возле клуба.
Фото: newsler.ru.
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