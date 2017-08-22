Факт обнаружения тела новорождённого ребёнка в Костанае прокомментировали прокуроры

В настоящее время преступление остается нераскрытым. Ход расследования находится на контроле прокуратуры города.

По факту обнаружения тела новорождённого ребёнка в пакете отработаны беременные женщины, подпадающие по срокам беременности к примерному возрасту младенца, состоящие на учете в поликлиниках города, в перинатальных центрах и частных клиниках. Об этом говорится в ответе областной прокуратуры на запрос портала " Об этом говорится в ответе областной прокуратуры на запрос портала " Алау ".





Проверяются на причастность женщины, посещавшие консультацию в клиниках города, подходящие по сроку беременности. Продолжается подворный обход частного сектора, расположенного в районе обнаружения тела младенца.





Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка". В настоящее время преступление остается нераскрытым. Ход расследования находится на контроле прокуратуры города.





Напомним, 2 августа на пульт "102" Южного отдела полиции Костаная обратилась фармацевт. Она рассказала, что бомж сообщил ей о найденном новорожденном ребенке в пакете возле клуба.



