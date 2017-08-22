Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Жительницу Уштобе задержали по подозрению в убийстве пенсионерки в Алматинской области

22 августа 2017, 13:42

76-летнюю женщину задушили, а из ее дома похитили пенсионные накопления, ювелирные изделия и вещи.

Установить личность подозреваемой в убийстве удалось эксперту-криминалисту каратальской районной полиции, ранее работавшему в уголовном розыске, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области.

29 апреля в одном из частных домов г.Уштобе было обнаружено тело 76-летней пенсионерки с признаками насильственной смерти. Беспорядок в комнатах свидетельствовал о том, что одинокая пожилая женщина, видимо, оказала преступнику яростное сопротивление. Из дома жертвы были похищены пенсионные накопления, ювелирные изделия и вещи.

По результатам экспертиз полицейские Каратальского РОВД установили, что потерпевшая была задушена. На след убийцы, оказавшейся местной жительницей, удалось выйти в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

«В качестве подозреваемого лица задержана 48-летняя жительница Уштобе, в 2007 году привлекавшаяся за сбыт наркотиков к уголовной ответственности. Задержанная уже дала признательные показания в совершении убийства из корыстных мотивов» - рассказали в областной полиции.

Как выяснилось, подозреваемая проникла в дом пенсионерки с целью кражи и была поймана за руку проснувшейся хозяйкой дома.

Уголовное расследование, предусмотренное ст.99 УК РК, взято в производство областного Департамента. Задержанная женщина помещена под стражу в изолятор временного содержания.

Фото с сайта znak.com

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...