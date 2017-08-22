Жительницу Уштобе задержали по подозрению в убийстве пенсионерки в Алматинской области

76-летнюю женщину задушили, а из ее дома похитили пенсионные накопления, ювелирные изделия и вещи.

Установить личность подозреваемой в убийстве удалось эксперту-криминалисту каратальской районной полиции, ранее работавшему в уголовном розыске, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области.





29 апреля в одном из частных домов г.Уштобе было обнаружено тело 76-летней пенсионерки с признаками насильственной смерти. Беспорядок в комнатах свидетельствовал о том, что одинокая пожилая женщина, видимо, оказала преступнику яростное сопротивление. Из дома жертвы были похищены пенсионные накопления, ювелирные изделия и вещи.





По результатам экспертиз полицейские Каратальского РОВД установили, что потерпевшая была задушена. На след убийцы, оказавшейся местной жительницей, удалось выйти в ходе оперативно-розыскных мероприятий.





«В качестве подозреваемого лица задержана 48-летняя жительница Уштобе, в 2007 году привлекавшаяся за сбыт наркотиков к уголовной ответственности. Задержанная уже дала признательные показания в совершении убийства из корыстных мотивов» - рассказали в областной полиции.





Как выяснилось, подозреваемая проникла в дом пенсионерки с целью кражи и была поймана за руку проснувшейся хозяйкой дома.





Уголовное расследование, предусмотренное ст.99 УК РК , взято в производство областного Департамента. Задержанная женщина помещена под стражу в изолятор временного содержания.



