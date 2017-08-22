По итогам 7 месяцев в Казахстане произведено около 10 тысяч автомобилей

Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром» информирует об итогах работы автопроизводителей республики в январе-июле 2017 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу союза.

Так, по итогам отчетного периода на территории страны было произведено 9 918 единиц автотранспортных средств (включая грузовой транспорт и автобусную технику) общей стоимостью 78,5 млрд тенге. Объемы выпуска в натуральном выражении превзошли прошлогодний показатель в 3,3 раза. Производство легковых автомобилей выросло в 4,7 раза, достигнув значения 8 680 ед.

Выпуск автобусной техники (396 ед.) по итогам января-июля 2017 г. превысил показатель годичной давности в 5 раз. Производство грузовых автомобилей (602 ед.) сократилось на 30,4%.

По результатам июля 2017 года выпуск автомобилей составил 1150 единиц (рост в 2,1 раза по отношению к аналогичному месяцу 2016 года).

Сбыт отечественных автозаводов с начала года достиг 9 450 единиц, что на 59% выше прошлогоднего значения. Рыночная доля предприятий казавтопрома возросла до 37,2% против 22,9% в аналогичный период минувшего года.

812 автомобилей в период января-июля текущего года были приобретены участниками госпрограммы льготных автокредитов. На их долю пришлось 8,6% продаж легковых автомобилей локального производства.

Пятёрку наиболее востребованных брендов легковых авто казахстанской сборки по итогам января-июля составили Lada (4732 ед.), KIA (1078 ед.), Hyundai (839 ед.), Chevrolet (720 ед.) и JAC (400 ед.). В список марок, предлагаемых отечественными предприятиями, вошли также SsangYong (218 ед.), Ravon (188 ед.), Skoda (119 ед.), Peugeot (115 ед.) и Geely (25 ед.).

Рейтинг продаж легковых автомобилей локального производства возглавили модели бренда Lada: Lada 4x4 (2332 ед.), Lada Granta (930 ед.) и Lada Largus (739 ед.). Список популярных у казахстанцев моделей также дополнили Hyundai Tucson (369 ед.), Chevrolet Cruze (359 ед.), JAC S3 (341 ед.), Hyundai Elantra (323 ед.), Lada Vesta (302 ед.), KIA Optima (298 ед.) и Lada XRAY (233 ед.).

Вклад предприятий отрасли в структуру ВВП республики по итогам семи месяцев составил 78,5 млрд тенге (+25,6% к показателю годичной давности), что значительно превосходит аналогичные цифры фармацевтической, легкой и бумажной промышленности. Инвестиции предприятий автопрома в основной капитал по итогам января-июля 2017 года достигли 3,5 млрд тенге против 1,1 млрд тенге годом ранее.

«Казахстанские автозаводы наращивают объемы выпуска шестой месяц подряд. Таким образом мы можем с полной уверенностью констатировать прекращение отраслевого спада. За семь месяцев с начала года производственные показатели выросли в 3,3 раза. Темпы восстановления спроса в сегменте автомобилей локальной сборки более чем вдвое опережают общерыночные: в июле продажи казахстанских производителей выросли на 67% - против 29%-ного прироста рынка в целом. Сегодня их продукция удовлетворяет более 37% внутреннего спроса. Одновременно продолжаются поставки на внешние рынки. Основную их часть, 85%, составляет экспорт внедорожников LADA на рынок Китая. Мы наблюдаем постепенное восстановление позиций автопрома и в структуре казахстанской экономики: вклад отрасли в республиканский ВВП с начала года вырос на четверть и почти вдвое превысил аналогичные цифры легкой промышленности и фармпроизводства. Предприятия отрасли продолжают активное обновление линейки выпускаемых моделей. А значит, второе полугодие станет периодом столь же планомерного движения к докризисным показателям», - сообщил председатель правления Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром» Олег Алфёров.